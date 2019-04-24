На Банковій придумали, як зірвати інавгурацію Зеленського

Команда чинного Президента Петра Порошенко намагається відкласти інавгурацію Володимира Зеленського, який здобув перемогу в другому турі виборів Президента.

Так, повідомляється, що в АП намагаються провести через Конституційний суд рішення про відставку його голови Станіслава Шевчука.

Згідно із законом, повноваження у новообраного Президента під час інавгурації приймати має чинний глава Конституційного суду. А якщо голови КС не буде на момент церемонії, виникне колізія і вступ на посаду глави держави може бути зірвано на невизначений термін (поки не оберуть нового главу).

Відзначається, що хочуть організувати голосування вже завтра – 25 квітня.

При цьому, так як в законі про Конституційному суді відсутня можливість відставки його голови (крім варіанту, коли він сам написав заяву), то відсторонення Шевчука планують провести через позбавлення його посади судді відповідно до статті 21 Закону про КС). Для цього Постійна комісія КС з питань регламенту та етики повинна зробити висновок про вчинення Шевчуком дисциплінарного порушення, грубого і систематичного нехтування своїми обов’язками.

Проект такого рішення вже підготовлений. Причому, як повідомляють джерела, одним із пунктів там значиться заяви Шевчука в його недавньому інтерв’ю.

Там він, нагадаємо, сказав, що не приведе до присяги президента переможця, якщо вибори будуть сфальсифіковані. Також він розповів про тиск з боку президента Порошенко.

Для прийняття рішення щодо відсторонення Шевчука Банковій потрібно знайти 12 голосів суддів КС.

Зараз в наявності є всього 6 «твердих» голосів:

Микола Мельник

Сергій Сас (вважається близьким до Юлії Тимошенко)

Сліденко Ігор

Володимир Мойсик

Олександр Литвинов (йому Петром Порошенком обіцяно головування КС)

Олександр Тупицький.

Ще четверо суддів коливаються і з ними АП веде роботу:

Наталя Шаптала

Михайло Гультай

Михайло Запорожець

Олександр Касминин.

Разом — 10 осіб. Зараз ведуться активні пошуки ще двох.

Наголошується, що всього в КС 18 осіб — по шість від Президента, Верховної Ради та з’їзду суддів України.

Як повідомлялося раніше, голова Конституційного суду заявив, що не приведе до присяги Президента в разі фальсифікації виборів.

Тим часом, Верховна Рада хоче обмежити повноваження президента Зеленського.