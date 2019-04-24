Вчені вперше зареєстрували «марсотрясение»

Як повідомило французьке космічне агентство CNES, сейсмометр SEIS на американському посадочному апараті InSight помітив поштовхи 6 квітня.
Проте офіційні дані про «марсотрясении» з’явилися лише 23 квітня. Це час потрібен на розшифровку, трактування та підтвердження події, зафиксированног вперше в історії.
C’est une première mondiale : le sismomètre 🇫🇷 SEIS a détecté un tremblement martien ! Chaussez vos casques et déroulez 🎧
c/ @NASAJPL @NASAInSight @InSight_IPGP @CNRS pic.twitter.com/tL99pzTDN3
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Релігія – католицизм
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ВВП – $2,829 трлн (6-я в світі)
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— CNES (@CNES) 23 квітня 2019 р.
«Це вперше в світі: сейсмометр виявив марсіанське землетрус!» — підкреслює агентство.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», воду з Марса здула пилова буря.
За матеріалами УНІАН
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