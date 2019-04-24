На Печерську почали забудову на “вбивчому” ДПТ Чорної гори

На столичному Печерську, за адресою Залізничне шосе, 47, площею 4,68 га тепер вже легально почали будувати новий житловий комплекс.

Забудовником виступає ТОВ “Шато-Інвест”, якій Київрада передала землю у жовтні 2018 року в оренду на 25 років. Генпідрядником будівництва виступить ТОВ “Девенстрой”, відоме як забудовник “Новопечерських липок”. Обома компаніями раніше володів нардеп п’яти скликань і мільйонер Василь Хмельницький. Зазначимо, що отримання всіх дозволів на це будівництво сприяло утвердження в липні 2018 року відповідного Детального плану території. Його в Київраді взяли зі скандалом і всупереч протестам місцевих жителів.

Як зазначено в ГУО, при проектуванні забудовник повинен врахувати, що ці земельні ділянки потрапляють в оползнеопасную зону. Також він повинен передбачити заходи щодо захисту прилеглих територій від підтоплення і врахувати, що ділянки проектування знаходяться в межах історичного ареалу Києва (у зв’язку з чим потрібно отримати висновок проектної документації для відповідних уповноважених органів охорони культурної спадщини).

Умовна висота будівель повинна становити від 26,5 до 73,5 метрів. Максимальну висоту забудовнику необхідно буде узгодити з Українським центром планування використання повітряного простору, аеропортом “Жуляни” та Державіаслужбою України. У новому житловому комплексі, як зазначено в ГУО повинні бути місця для відпочинку, спортивні та господарські майданчики. Крім того, в комплексі повинні бути забезпечені умови для доступу до об’єктів інфраструктури людям з обмеженими можливостями. Під’їзд до об’єкта повинен бути забезпечений з урахуванням функціонального призначення прилеглих вулиць, інтенсивності транспортного, велосипедного та пішохідного руху і бути доступним для проїзду екстрених служб.

“29.03.2016 року були проведені громадські слухання проекту зонінгу визначення щільності та поверховості забудови центральної планувальної зони планувального утворення Чорна гора, про які громадськості Чорної гори не повідомили”, — повідомляв Назаренко.

Хто зводить новий РК на 4,68 га землі

“Всім зрозуміло, що основне завдання цього ДПТ — розвинути ЖК “Новопечерські Липки”. Але хочу нагадати, що в цьому районі живуть не тільки люди з “Новопечерських липок”. Там живуть звичайні кияни, які не можуть собі дозволити оплачувати приватні навчальні заклади”, — обурювалася Алла Шлапак.

Нагадаємо, винос чергових що не відповідають чинному Генплану Києва проектів ДПТ на затвердження Київради став можливим після “трагедії” 23 травня 2018 року. В той день в Київраді набралося необхідну кількість голосів, щоб продовжити до кінця 2020 року дію “простроченої” Програми створення/оновлення містобудівної документації. У столичних чиновників тепер “розв’язані руки” для утвердження близько ста нових незаконних ДПТ, щоб в інтересах забудовників продовжувати ущільнювати міську забудову і легалізувати вже розпочаті незаконні будівництва.

При цьому, Департамент містобудування та архітектури КМДА наполегливо виносить на розгляд міськради проекти ДПТ, які спираються на проект Генплану розвитку Києва до 2025 року, тобто — не на діючий документ, і масово змінюють цільове призначення землі в столиці.

Нагадаємо, Департаментом містобудування та архітектури КМДА з 1 листопада 2016 року керує Олександр Свистунов. Всі питання містобудування та будівництва в Києві курирують заступник голови КМДА Олександр Спасибко і заступник голови КМДА В’ячеслав Непоп.

* ТОВ “Шато-Інвест” (Код ЄДРПОУ: 35195391)

** ТОВ “Бюро інвестиційних проектів проектний менеджмент” (Код ЄДРПОУ: 31059394)

*** ТОВ «Будівельна компанія «Девенстрой» (Код ЄДРПОУ: 37000870)

**** ТОВ “Сіті ван Девелопмент” (Код ЄДРПОУ: 37000865)

***** ТОВ “Терра проджект” (Код ЄДРПОУ 38376988)