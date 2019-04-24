Це продовження спроб повзучої анексії Донбасу, – МЗС про видачу російських паспортів в ОРДЛО

Міністерство закордонних справ України зробило заяву “щодо провокаційного і злочинного рішення Кремля про видачу російських паспортів громадянам України на окупованих територіях”.

У документі зазначається, що МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку з указом президента Росії, який відкриває шлях до незаконної видачі російських паспортів на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях України.

“Вважаємо цей документ юридично нікчемним та таким, що не змінить приналежність мешканців окупованих Росією територій Донбасу до українського громадянства. Росія, вчергове порушуючи державний суверенітет та територіальну цілісність України, зробила ще один свідомий крок, спрямований на руйнування Мінських домовленостей, стороною яких вона є. Подібні дії є грубим втручанням у внутрішні справи і продовженням російських спроб повзучої анексії українського Донбасу. Вони мають на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні у післявиборчий період, демонструють намір Росії продовжувати агресію, свідчать про відсутність зацікавленості у будь-якій деескалації”, – йдеться в заяві.