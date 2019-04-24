Гриценко вважає за необхідне скликати РНБО за участі Порошенка і Зеленського в зв’язку з рішенням РФ про паспорти

Лідер партії “Громадянська позиція”, колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко заявляє про необхідність невідкладного скликання засідання Ради національної безпеки і оборони у зв’язку з рішенням російської влади спростити видачу паспортів РФ жителям окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

При цьому, за його словами, в цьому засіданні повинні брати участь як діючий президент Петро Порошенко, так і Володимир Зеленський, який переміг на минулих президентських виборах. “Переконаний, Порошенко зараз повинен невідкладно скликати засідання РНБО, я б рекомендував – із запрошенням на засідання і новообраного президента Зеленського”, – написав А.Гриценко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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За його словами, указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену паспортизацію в ОРДЛО – “це нова реальність і нова загроза цілісності України”. “Відкрито зухвалі, провокаційні дії Кремля посилюють правову / юридичну позицію України в очах світової спільноти, але нам з вами від цього не легше. Якщо російські паспорти отримає більшість наших громадян в ОРДЛО, то реальна деокупація територій стане практично неможливою і може бути відкладена на кілька десятиліть”, – зазначає Гриценко.

На думку політика, щоб виключити цей небезпечний сценарій, РНБО має запропонувати комплекс дій для української влади в тісній координації із зарубіжними партнерами: “Політичних, правових, дипломатичних, інформаційних, оборонних, а головне – санкційних дій”, – написав політик.

“Зупинити Путіна в його планах і намірах можуть рішучі солідарні дії міжнародного співтовариства. Перш за все, дії санкційного характеру – проти найближчого оточення Путіна, а якщо це не допоможе, то наступним кроком – і проти Путіна особисто. І діяти треба невідкладно”, – резюмував А.Гриценко.

Джерело – interfax