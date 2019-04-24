В Україні почали видавати автономери онлайн: як це зробити

Українські водії отримали можливість замовити індивідуальні номерні знаки (ИНЗ) для своїх транспортних засобів в режимі онлайн.

Деталі нововведення розкрив у Facebook начальник Головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій. Онлайн-процедура з доставкою номерного знака повноцінно запрацювала в електронному кабінеті водія.

За словами Криклія, українцям більше не потрібно кілька разів ходити в сервісний центр МВС і стояти в чергах – тепер кожен може отримати бажаний ИНЗ «Новою поштою».

Як це зробити:



У розділі «Замовлення ИНЗ» підбираєте індивідуальний номерний знак, перевіривши його унікальність і зовнішній вигляд. Якщо бажаний номер не зайнятий, система автоматично розрахує вартість замовлення ИНЗ.

Можна вибрати серед двох можливих способів отримання ИНЗ: доставка у відділення «Нової пошти» або можливість самостійно забрати виготовлені номери в Головному сервісному центрі МВС в Києві (безкоштовно).

Наступний етап – автоматичне формування заявки на отримання ИНЗ, яку ви повинні підписати з допомогою власного кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Завершенням процесу отримання послуги є оплата ИНЗ.

Зазначимо, фіксована вартість доставки, зазначена на сайті Головного сервісного центру МВС – 500 грн. Надіслати номери «Новою поштою» обіцяють протягом місяця після оформлення замовлення.