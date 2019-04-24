Остання телеграма Гітлера перед самогубством виставлена на аукціон

Аукціон пройде в США.



На аукціоні в американському штаті Меріленд виставлена телеграма, яку фюрер Третього рейху Адольф Гітлер незадовго до самогубства надіслав генералу-фельдмаршалу Фердинанду Шернеру. Очікується, що за історичний документ вдасться виручити від 60 до 80 тисяч доларів.

Торги відбудуться 30 квітня і 1 травня. У лот також включений текст листа Шернера Гітлеру з закликом покинути обложений Берлін.

У телеграмі, датованої 24 квітня 1945 року, Гітлер відповів на заклик Шернера: “Я залишуся в Берліні, щоб з гідністю прийняти участь у вирішальній битві за Німеччину і показати хороший приклад всім іншим. Я вірю, що таким чином сослужу Німеччини кращу службу”.

Президент проводить аукціон компанії Alexander Historical Auctions Білл Панагопулос (Bill Panagopulos) зазначив, що це по суті передсмертна записка фюрера.

“У ній він (Гітлер – ред.) до кінця намагається зображати себе доблесним лідером своїх людей”, – пояснив експерт.

За його словами, даний документ унікальний настільки, наскільки це можливо. Він додав, що через два дні після відправлення цієї телеграми Гітлеру випала остання можливість полетіти зі столиці Третього рейху, однак фюрер відмовився.

“Ймовірно, він сподівався, що Шернер якимось чином просунеться з Чехословаччини на північ і звільнить Берлін, але я впевнений, вони обидва знали, що це неможливо”, – сказав Панагопулос.

Адольф Гітлер і його дружина Єва Браун вчинили самогубство 30 квітня 1945 року в фюрербункере в Берліні.