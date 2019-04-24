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Радбез ООН збереться на засідання щодо України через указ Путіна

24.04.2019

Засідання Ради Безпеки ООН для обговорення ситуації на тимчасово окупованих територіях України заплановане на четвер, 25 квітня, 22:00 за київським часом.

Про це речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко розповів в ексклюзивному коментарі власному кореспонденту Укрінформу у Нью-Йорку.

“Засідання Радбезу ООН скликане на вимогу України та відбудеться у четвер о 15:00 за Нью-Йорком”, – повідомив Ніколенко.

Український дипломат додав, що рішення РФ порушує Статут ООН, резолюцію РБ 2202 (2015) про схвалення Комплексу заходів із імплементації Мінських домовленостей, за яку голосувала й Росія, та власне самі домовленості.

“Ми вдячні делегації Німеччини, яка нині головує у Раді Безпеки, та іншим партнерам України за оперативну реакцію на наш запит”, – додав він.

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