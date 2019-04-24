Стала відома реакція МАУ на крадіжку з валіз MARUV

В авіакомпанії МАУ відреагували на інцидент, який трапився з співачкою MARUV 23 квітня.

Під час перельоту її валізи були розкриті і з них зникли особисті речі. У МАУ пообіцяли знайти винних і компенсувати втрати. Про це повідомляє «Інформатор».

Як розповіли в авіакомпанії МАУ, MARUV дійсно подорожувала до Дубая рейсом МАУ PS369 23 квітня.

По прибутті пасажирка зареєструвала у службі розшуку багажу Міжнародного аеропорту «Аль-Мактум» скаргу на те, що дві її валізи були пошкоджені, а також на те, що в них не вистачає частини особистих речей та певної суми готівкою.

Однак, відділ відносин з клієнтами (Customer Relations) авіакомпанії МАУ співачка скаргу не направляла.

У МАУ також сказали, що постараються знайти винних у трагедії і запобігти повторенню подібних випадків у майбутньому. Крім того, авіакомпанія компенсує пасажирці втрати згідно з діючими Правилами повітряних перевезень.