У Зеленського запропонували СБУшникам-корупціонерам добровільно здатися в НАБУ

У переможця президентських виборів відзначили, що новий президент, на відміну від попереднього, брати участь у таких махінаціях не збирається.

У команді Володимира Зеленського пропонують працівникам СБУ, які систематично брали хабарі за вільні поставки вугілля з Росії, добровільно здатися в Національне антикорупційне бюро.

«З надійних і перепровирених джерел стало відомо, що окремі співробітники Служби безпеки України організувала корупційну схему, яка передбачає «забезпечення квитками» імпортерів вугілля з Російської Федерації в розмірі 2 долара за тонну. А потім ця корупційна складова оплачується тарифами», – пояснює він.

Герус, який раніше був членом Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, зазначив, що новий президент, на відміну від попереднього, брати участь у таких махінаціях не збирається.

«Імена організаторів і учасників цієї схеми відомі. Їм пропонується добровільно здатися в НАБУ. Хочу звернути увагу – не буде «не все так однозначно» і «тупо немає повноважень». Все однозначно і повноважень вистачить», – попередив представник енергетичного напрямку.

Він звернувся до учасників ринку: «Перестаньте платити цю винагороду 2 дол / тонну. Новообраний президент не очолює цю схему, не буде її очолювати, проти неї».

Герус запевнив, що Зеленський на посаді президента «буде робити тисячу ось таких маленьких кроків, якими ми колись прийдемо в Європу».