Списки для отримання російських паспортів в ОРДЛО складені давно, — Лисянський

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей уже склали списки для отримання російських паспортів.

Про це представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський заявив у коментарі телеканалу «112 Україна».

«У мене є така інформація від партнерських правозахисних організацій, з якими співпрацює офіс стосовно моніторингу порушень прав на окупованих територіях, що на сьогодні списки людей, охочих отримати паспорти, сформовані. Вони після травневих свят активно почнуть видачу цих паспортів, все це прогнозовано, вони до цього готувалися. Це чіткий сценарій. Окупаційні адміністрації, які працюють у Луганській і Донецькій областях, до цього підготовлені, і цей указ є для них сигналом, щоб вони починали працювати. Інформація є у правозахисників, що такі списки складені і людей запрошували, щоб вони писали попередньо заяви, що вони бажають отримати ці паспорти. Ці заяви віддавалися представників окупаційних адміністрацій», — заявив Лисянський.

Він зазначив, що чіткої цифри у нього немає, тому що особисто цих списків не бачив. Але на окупованих територіях агітація з приводу видачі російських паспортів проводилася протягом 2 років.

«У громадян України, які змушені проживати на окупованих територіях в Луганській і Донецькій областях, потреби в отриманні паспорта РФ немає. Якщо б вона була, вони б агітаційну кампанію не проводили, а просто роздавали. А так вони змушені витрачати кошти і ресурси, щоб провести цю кампанію, щоб люди захотіли отримувати ці паспорти. Коли почнеться активна фаза видачі паспортів, я вважаю, що це буде елемент тиску, як це було на торішніх псевдовиборів», — заявив він.