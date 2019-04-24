У Техасі страчують чоловіка, який резонансне вбивство расисткое

З-за нього посилили закони про злочини на ґрунті ненависті.



24 квітня в американському Техасі страчують одного з трьох чоловіків, засуджених за резонансне вбивство Джеймса Берда-молодшого 1998 року – це одне з найстрашніших злочинів на ґрунті ненависті в сучасній Америці.

Берда, темношкірого чоловіка, побили, прикували ланцюгом до вантажівки і тягли кілька миль. Його вбивство спонукало Конгрес США прийняти закон про злочини на ґрунті ненависті в 2009 році.

44-річний Джон Вільям Кінг – другий чоловік, який буде страчена за це вбивство. Він подав кілька апеляцій у своїй справі. Однак у понеділок, 22 квітня, Техаський рада з помилування та умовно-дострокового звільнення одноголосно проголосував за те, щоб відмовити Кінгу у пом’якшенні покарання або відстрочення кари.

Кінг, відомий расист з кримінальним минулим, був першим білим людиною, який отримав смертний вирок за вбивство чорношкірого в сучасній історії Техасу.

Звинувачення наполягало, що він був ватажком групи людей, які напали на Берда. Лоуренс Рассел Брюер, другий прихильник “вищості білих”, який брав участь у вбивстві Берда, був страчений у 2011 році, однак Кінг був засуджений раніше.

Третій учасник, Шон Аллен Беррі, не отримав смертний вирок і відбуває довічне ув’язнення – він не поділяв ідею “вищості білих”, як Брюер і Кінг. Як повідомляють американські ЗМІ, він буде звільнений під умовний термін 2038 року.

Рано вранці 7 червня 1998 в Джаспери, штат Техас, 49-річний Берд зіткнувся з Брюєром, Кінгом і Беррі дорозі додому з вечірки. Троє чоловіків пообіцяли підвезти його, але замість цього напали і вивезли в ліс. Там вони жорстоко побили його і мочилися на нього. Потім чоловіка прикували за щиколотку до задньої частини пікапа і тягнули його кілька кілометрів, поки його тіло не розірвало на шматки. Після цього дорозі залишився довгий кривавий слід з частин тіла і речей.

Коли правоохоронці пішли по кривавих слідах доказів, серед іншого вони знайшли запальничку з вигравіруваним написом “ККК” (Ку-клукс-клан, – ред.) і прізвиськом Кінга – Опосум.

Під час суду над Кінгом прокурори надали докази його ненависті до чорношкірих, зокрема лист, який він намагався відправити Брюєрові у в’язницю, прославляючи їх вбивство. “Незалежно від результату, ми увійшли в історію і помремо з гордістю, якщо буде потрібно… З міцної арійської любов’ю, повагою і шаною, мій брат по зброї”, – написав він.

У судових документах говорилося, що він збирався почати “расову війну” разом з учасниками банди прихильників “вищості білих” – у його планах було викрадати і вбивати чорношкірих.

Ця справа викликала загальнонаціональний жах і обурення, а в 2001 році Техас прийняв закон про злочини на ґрунті ненависті Джеймса Берда-молодшого, щоб посилити покарання за них.

Після цього було рішення Конгресу, який в 2009 році прийняв Закон про запобігання злочинам на ґрунті ненависті Метью Шепарда і Джеймса Берда-молодшого, який зробив більше жорстикими закони проти злочинів, що здійснюються за ознакою раси, кольору шкіри, релігії, сексуальної орієнтації, статі, інвалідності або національного походження.

Кінг неодноразово і безуспішно намагався оскаржити свою справу на державному та федеральному рівні. Він стверджував, що він не винен, звинувачуючи Беррі одного у вбивстві і стверджуючи, що його адвокати не захищали його належним чином.

Колишній шериф Джаспера, Біллі Роулза, заявив, що “довгоочікувана” страта Кінга, нарешті, надасть громадськості відчуття завершеності справи.