Тисячі жителів Баварії евакуювали із-за 250-кілограмової бомби

4500 осіб були змушені покинути свої будинки.



У німецькому Регенсбурзі (Баварія) евакуювали 4500 осіб з-за знайденою там бомби часів Другої світової війни.

250-кілограмову бомбу виявили у вівторок під час будівельних робіт. Фахівці зробили висновок, що транспортувати її в інше місце для детонації неможливо.

Близько 4500 осіб були змушені покинути свої будинки. Оскільки частина жителів відмовлялася це зробити, евакуація затягнулася до пізньої ночі.

Спеціальна бригада провела детонацію бомби близько 5 ранку в середу. Повідомляється, що звук вибуху був чутний в усьому місті.

Після знешкодження бомби людям дозволили повернутися додому, а рух по дорогах в районі знахідки відновили.