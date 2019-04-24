Добивала кулаками: жорстокі розбирання українських школярок потрапили на відео

У селі Вербка Ковельського району на Волині дві дівчинки 12 і 15 років влаштували жорстоку бійку прямо біля порогу школи.

Конфлікт між ученицями зняли на відео їх однолітки. Ролик був опублікований ресурсом «Ковель онлайн» у Facebook.



На кадрах видно, що 15-річна «переможниця» бійки накинулася з кулаками на свою опонентку, а коли та опинилася на землі, продовжила завдавати ударів, не звертаючи уваги на її крики.

Наголошується, що раніше дівчата дружили. Як зізналася старша школярка, вона викликала на «серйозну розмову» колишню подругу з-за образливих коментарів у соцмережах. За її словами, бити вона не планувала, але не втрималася, оскільки той нібито образила її батьків.

За розповідями педагогів, раніше за дівчинкою нічого подібного не було помічено. Бійку на території школи вони також не бачили, бо все сталося після уроків.