Я голосував проти Порошенка, бо розумію, що він не патріот, – Хмара

На виборах президента Петро Порошенко об єднав Україну своєю ганебною, бандитською, корумпованою п’ятому ятирічною діяльністю і нахабним зловживанням владою.

“Я голосував проти Порошенка, бо розумію, що він не патріот. Він тільки дуже вдало і дуже підло експлуатує націоналістичні гасла, компрометуючи цим справжніх українських націоналістів. Він просто нахабно дурити не зовсім зрілих людей, які не можуть зрозуміти: де брехня, а де правда”, – каже Хмара.

За словами правозахисника, правда у тому, що за п’ять років Порошенко тільки розбудував свій мафіозний клан.

“При ньому СБУ не виконувала своєї основної функції – захисту держави. Якби ж вона працювала, ми не бачили б Медведчука щодень в ефірі. Він вже давно сидів би десь на зоні. Бойко не йшов би в президенти, а сидів би за свої вишка… Порошенко ж усіх їх покрив, бо дав таку обіцянку Путіну”, – зазначив Степан Хмара.

“За Порошенка російський бізнес не підпав під санкції, а навпаки – почав процвітати. Росію досі не визнали агресором ніде в юридичних документах. Порошенко тільки для пропаганди про це розказував, називав зайняті РФ території окупованими… А в документах? Не окуповані території, а непідконтрольні Україні». Замість втікачів у нас – «внутрішньо переміщені особи». Це що, комусь так просто захотілося переміститися? Це втікачі від російської агресії! Альо в документах цього немає… Тому й за кордоном війну на Донбасі сприймають як внутрішній конфлікт. Тому Порошенко й тримається за мінський процес, хоча насправді це просто “договірняк” із Путіним, який передбачає капітуляцію України”, – додав Герой України.