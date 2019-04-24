Захарова натякнула, що в роздачі паспортів РФ на Донбасі винен Зеленський

Таким чином вона відреагувала на висловлювання спецпредставника Держдепартаменту США по Україні Курта Волкера про те, те, що «рішення Росії спростити процес отримання громадянства для мешканців «ЛНР» і «ДНР» підриває спроби імплементації мінських домовленостей».

У відповідь Захарова вирішила нагадати американському дипломату про те, як 18 квітня Зеленський заявив, що він проти надання Донбасу особливого статусу та амністії для бойовиків «ДНР».

«Зеленський в інтерв’ю також зазначив, що конфлікт в Донбасі доведеться врегулювати дуже довго, і головною зброєю України по поверненню Донбасу кандидат у президенти вважає інформаційну війну. От якби Волкер або хто-небудь в Держдепі тоді відреагували на ці слова так само безкомпромісно, як і сьогодні, то хоча б не виглядали б нерозумно. Справа в тому, що особливий статус Донбасу і амністія — одні з ключових положень Мінських домовленостей. Дивіться по тексту», — написала вона.