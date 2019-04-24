Шість років пекла: скандальне ДТП із загиблим залишилося безкарним

Ця трагедія сталася на трасі поблизу Борисполя Київської області. Водій автопоїзда МАЗ виїхав на зустрічну смугу, де лоб у лоб зіткнувся з позашляховиком Mitsubishi, водій якого загинув на місці.

Минуло більше шести років, але винуватець так і не поніс покарання за ДТП зі смертельним результатом. Докладніше – у публікації OBOZREVATEL.

Був вечір грудня 2012 року. Євгену К. по телефону повідомили, що його єдиний рідний брат загинув у ДТП. Євген негайно прибув на місце аварії, а далі… далі настала сувора реальність взаємодії звичайного українця з правоохоронною системою.

Слідчий Слідчого управління Київської обласної (тоді ще) міліції Андрій Клименко навідріз відмовився визнати чоловіка потерпілим для участі в слідчих діях нібито з причини непідтвердження споріднення із загиблим, при цьому тіло брата і його цінні речі видав.

Також виявилося, що кримінальне провадження було відкрито за фактом ДТП зі смертельним результатом без вказівки очевидного порушника ПРАВИЛ дорожнього руху, а водій, який виїхав на зустрічну смугу, досі проходить по справі як «свідок».

У той же час СУ міліції і прокуратура Київської області звинуватили у скоєнні ДТП водія автопоїзда IVECO. Хоча чоловік навіть не був учасником аварії і вчинив лише вимушену зупинку через поломки: його автопоїзд частково перекрив проїжджу частину, створивши перешкоду для руху.

Через тиждень після ДТП слідчий все ж визнав Євгена потерпілим по справі, видав належні процесуальні документи: копію заяви з підписом слідчого, пам’ятку про права та обов’язки потерпілого, повідомлення про початок досудового розслідування, а також допитав як потерпілого і склав протокол допиту.

Пізніше брат загиблого брав участь у процесуальних діях як потерпілий. Так, в ході слідчого експерименту Євген виявив порушення Кримінально-процесуального кодексу слідчим і експертом при вимірах а також при складанні протоколу. Чоловік подав письмові заперечення в установленому порядку.

«Через тиждень слідчий заявив, що прокурор нібито відмовив у визнання мене потерпілим. Згадані вище документи зі справи, до якого мав доступ виключно А. Клименко «зникли». У той же час «постанову прокурора про відмову у визнання мене потерпілим так ніколи і не з’явилося в матеріалах кримінального провадження. Натомість у протоколі слідчого експерименту з’явилися дописки, викреслювання і виправлення, зроблені характерним почерком слідчого, зникло додаток до протоколу — письмові заперечення. Відеозапис слідчого експерименту була відредагована слідчим – стерті мої заперечення до протоколу», – зазначив Євген.

Брата загиблого в ДТП у підсумку довелося майже п’ять років знову і знову доводити свій процесуальний статус. Тоді як слідчий, прокурори і навіть Апеляційний суд Київської області, за словами чоловіка, в довільному порядку, то визнавали його потерпілим, то викреслювали з усіх документів.

«Лише 5 жовтня 2017 року, рішенням суду я був остаточно відновлений в процесуальному статусі потерпілого за збереженим у мене копій процесуальних документів», – сказав Євген.

Чоловік стверджує, що ні Департамент внутрішньої безпеки УМВС в Київській області, ні СУ УМВС/ГУ Нацполиции в Київській області не притягнули слідчого навіть до дисциплінарної відповідальності за підтверджену судом втрату процесуальних документів.

Прокуратура Київської області за заявою Євгена про підробку слідчим процесуальних документів навіть не відкрила кримінального провадження, незважаючи на рішення суду. Справу проти слідчого Андрія Клименка «відкрили і закрили» тільки за статтею за недбалість.

На скарги правоохоронці іноді відповідали формальними відписками, проте жодного разу за шість років не виконали своїх службових обов’язків належним чином, стверджує Євген.

Історія з експертом

У ході судового слухання кримінальної виробництва, уважно вивчаючи матеріали, брат загиблого в ДТП виявив об’єктивні докази підробки при складанні експертного заключенияглавным судовим експертом Київського державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Олександром Губарем.

При допиті цього експерта в суді виявлено дивовижні факти. Наприклад, експерт під присягою в суді підтвердив факт невідповідності дорожніх умов під час слідчого експерименту з дорожніх умов на момент ДТП.

«Також експерт в суді підтвердив, що отримані ним у ході слідчого експерименту результати вимірювань завідомо недостовірні. Чоловік знав про це, однак все одно подав завідомо недостовірні результати вимірювань слідчому для внесення до протоколу без відповідних заперечень. Свої дії експерт пояснив «розпорядженнями слідчого», – розповів OBOZREVATELЕвгений.

З його слів, в експертних висновках експерт вказує, що системи робочих гальм автопоїзда – тягача та причепа МАЗ на момент огляду і на момент ДТП були справні.

У той же час, в заводських інструкціях тягача та причепа МАЗ, зазначено, що блокування коліс при гальмуванні означає несправність гальмівної системи з АБС. Таким чином, експерт суперечить сам собі.

Проблеми з обвинуваченням

Євген зазначає, що з використанням цих свідомо недостовірних висновків експерта слідчим був складений обвинувальний акт. У 2016 році Апеляційний суд Київської області встановив, що обвинувальний акт від 2013 року не відповідає вимогам КПК, оскільки в ньому не було сформульовано звинувачення. У результаті Апеляційний суд Київської області повернув справу на новий розгляд у суді першої інстанції.

«Прокурор прокуратури Київської області, мабуть, не подужав надскладне завдання по формулюванню обвинувачення і… просто переписав раннє визнаний невідповідним КПК обвинувальний акт двічі, намагаючись хоч якось дотриматися норми КПК. При цьому прокурор не забув знову викреслити мене як потерпілого (вже визнаного судом) з обвинувального акта, заодно викинувши зі справи і вже прийнятий судом цивільний позов», – зазначив Євген.

Підтримуючи «зусилля» прокурора «відновлення» законності, Апеляційний суд Київської області, за словами Євгена, викликав і заслухав його заперечення до обвинувального акта, розглянув подані докази, задав питання і, не знайшовши аргументів для спростування… теж геть викреслив його з судового рішення як учасника судового процесу.

При цьому суд, імовірно, забув зробити те ж з судовим журналом і аудіозаписом судового засідання, де потерпілий Євген згадується 48 разів!

«У подальшому, за три роки нового слухання справи в суді першої інстанції, обвинувачення так і не представив суду доказів причинно-наслідкового зв’язку між подією ДТП і діями обвинуваченого. Та й де ж їм взятися, якщо автопоїзд обвинуваченого стояв на узбіччі, і навіть не був учасником ДТП. Також прокурор за три роки слухання справи не зміг надати суду жодного припустимого докази обвинувачення, яке б відповідало вимогам кримінального процесуального законодавства України», – підкреслив Євген.

За словами чоловіка, на що були в справі речових доказах (тягач МАЗ з причепом) з усним «розпорядженням» слідчого Клименко, знищено всі сліди злочину. Самі речові докази за тим же усним «розпорядженням» слідчого вилучені з кримінального провадження та повернуто власнику таємно від інших учасників процесу ще в 2012 році.

Власник автопоїзда “МАЗ”, яким керував очевидний винуватець ДТП – ТОВ «Нова Експедиція» більше не існує (підприємство реорганізовано). Цивільний позов, за словами Євгена, потерпілі пред’явити йому не зможуть. Сам очевидний винуватець ДТП, який виїхав на зустрічну смугу все також проходить по справі як свідок лише з однією зміною. Тепер прокуратура Київської області «не може його знайти.

«Крім того, обвинувачення не забезпечило допит в суді жодного із заявлених ним же так званих свідків, не виконавши рішення суду про їх примусовий привід. Кримінальне провадження тягнеться шостий рік навіть без належного пред’явлення обвинувачення. Це вселенський ганьба прокуратури, МВС та судової влади», — каже брат загиблого

Чий інтерес?

Родичі загиблого впевнені – у справі з самого початку є зацікавленість правоохоронних органів.

«На місці ДТП був присутній «аварійний комісар» О. Ісидорів (колишній начальник чергової частини ДАІ Київської обл.) Він представляв інтереси власника автопоїзда “МАЗ”, яким керував очевидний винуватець ДТП, який виїхав на зустрічну смугу. Після тривалої розмови з «аварійним комісаром» слідчий в стані погано приховуваного задоволення, залишив місце ДТП, залишивши завершення оформлення процесуальних документів на простих працівників ДАІ», – каже Євген.

Чоловік стверджує, що з тих пір слідчий не зробив жодної спроби розслідувати провину водія автопоїзда МАЗ, зосередившись лише на доведенні вини водія, який стояв на узбіччі автопоїзда IVECO.

P. S.: На початку березня в Бориспільському міськрайонному суді відбулися дебати сторін кримінального провадження, у зв’язку зі смертельним ДТП. Правова позиція брата загиблого залишається незмінною – на лаві підсудних непричастный до ДТП осіб, а справу належним чином не розслідувано.

«Практично всі речові докази у справі знищені або втрачені слідчим, процесуальні документи частково підроблені, частково знищені. Компанія – власник автопоїзда МАЗ, до якої потерпілі могли б пред’явити цивільний позов, закрита. Строк позовної давності для пред’явлення цивільного позову до страхової компанії, що застрахувала автопоїзд МАЗ, давно минув»,і – сказав Євген.

Він зазначив, що його з братом батько помер в нескінченному очікуванні відновлення справедливості. Один з експертів, який дав висновок про невинність обвинуваченого і винності «свідка» помер під час слухання справи. «Очевидний винуватець ДТП, який проходить у справі свідком, і той зник з поля зору правоохоронних органів», – каже чоловік..

25 квітня Бориспільський міськрайонний суд Київської області має винести рішення у скандальній справі.