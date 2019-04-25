У Британії десятки медикаментів стали дефіцитними з-за Brexit

Британці змітають з полиць імпортні ліки.



Знеболюючі, антидепресанти та препарати для зниження тиску поступово зникають з полиць британських аптек. Виною тому – Brexit. 80 найменувань медпрепаратів вже в списку дефіцитних, тому що їх імпортують з-за кордону. У зоні ризику виявилася навіть прем’єр-міністр Тереза Мей.

Універсального ліки від Брекзита за 4 роки влада Британії так і не знайшла. І зараз країна на порозі жорсткого виходу з ЄС – закриють кордони і відмовляться від єдиного європейського ринку. Але такий сценарій може вплинути на фармацевтичний ринок. Тому переважна більшість ліків завозять з Євросоюзу. Життєво необхідні препарати незабаром можуть зникнути з полиць аптек.

Джо Елграф цього боїться, як страшного сну. Її 4-річна донька Нора від народження має ДЦП. Самостійно вона не сидить і не говорить. Щомісяця лікар виписує для дитини препарат, який полегшує перебіг хвороби. Але звичну життя сім’ї в один день перевернув Brexit. Тепер у лікаря просять відразу 2 рецепта, щоб запастися заздалегідь.

“Я не можу просто вийти і купити ці ліки. Навіть якщо б у мене були всі гроші світу. Їх продають з лікарських рецептом”, – говорить Джо Елграф.

Стіл звичайного лондонського вчителя – завалений не стосами зошитів, а коробками з ліками. Девід Бернс один серед майже 4 мільйонів хворих на діабет, які живуть у Великобританії. Як і прем’єр країни Тереза Мей. Але за неї він не хвилюється, переживає, що після Брекзита життєво важливий для нього інсулін не знайдете в аптеці.

“Я не думаю, що Тереза Мей переживає про постачання інсуліну для себе. Тому що впевнений, що їй по силі з цим розібратися”, – говорить Девід Бернс.

Девід придбав ліків на 3 місяці вперед. Адже 75 відсотків всього інсуліну – імпорт, його завозять в королівство з Європи.

“На сьогоднішній день у нас вже є 84 найменування ліків, яких ми не можемо отримати, а буде – 200″. Я так розумію, що труднощі будуть з певним типом ліків. У ряді випадків нам доведеться пропонувати пацієнту аналоги. Однак вони можуть бути разів у десять дорожче”, – пояснює фармацевт Грем Філліпс.

Журналісти вирішили перевірити нинішній асортимент лондонських аптек. Полиці завалені препаратами. Проте в Королівському фармацевтичному суспільстві підтвердили – дефіцит деяких ліків є. З тих пір, як почалися розмови про Brexit. Тому завбачливі громадяни готуються до найгіршого – і скуповують препарати в аптеках.