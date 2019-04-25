Заступник генпрокурора Євген Єнін подав у відставку

Заступник генерального прокурора України Євген Єнін подав у відставку.

Тепер, як очікується, група прокурорів Костянтина Кулика повинна бути розформована.

Раніше, в кінці березня Єнін скасував підозри політикам, що проходять по розслідуванню кримінальної справи стосовно Сергія Курченко. Прокурор Кулик пізніше заявив, що скасування підозр Борису Ложкіну, Олексію Філатову, Валерії Гонтарєвої і іншим була незаконною.

За словами Кулика, зазначені дії дозволили фігурантам справи, зокрема, Філатову виїхати за межі України і впливати на свідків, тому Єнін «сприяє ОЗУ Курченко». При цьому в останні тижні Філатов межі країни — за винятком одноденної робочої поїздки до Брюсселя — не покидав.