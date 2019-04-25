Вступна кампанія у виші почнеться з першого липня

Вступна кампанія на бакалаврат у заклади вищої освіти розпочнеться з 1 липня.

“Активна фаза вступної кампанії триватиме весь липень. 1 липня – старт реєстрації електронних кабінетів, 10 липня — старт прийому заяв та документів. З 1 по 10 липня — проведення творчих конкурсів. 16 липня о 18 годині закінчиться офіційно подання заяв для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів чи творчих конкурсів. 22 липня о 18 годині — закінчується прийом заяв тих, хто вступає лише на основі сертифікатів ЗНО”, – сказала Гриневич, наголосивши, що у вступників буде достатня часу для подачі документів.

26 липня — оприлюднення рейтингового списку вступників, до 31 липня абітурієнти мають принести оригінали документів в обрані виші.

Цього року для вступ у виші приймаються також сертифікати ЗНО 2017, 2018 років, окрім сертифікату ЗНО з іноземної мови за 2017 рік. Кількість заяв, які можуть подати абітурієнти, не змінилася — 7 заяв на максимум 4 спеціальності. Творчі конкурси цього року розведені в часі, і абітурієнти зможуть спробувати свої сили при вступі у кілька навчальних закладів.

Терміни вступу на магістратуру, на спеціальності, де немає ЗНО, залежить від умов, які встановлюють університети. МОН, за словами Гриневич, лише визначає старт прийому документів, не пізніше 10 липня, вступ до магістратури має завершитися не раніше 23 липня.

Міністр нагадала, що розширено вступ до магістратури за єдиним вступним іспитом з іноземної мови і єдиним фаховим вступним випробуванням з права та загальних правничих компетентностей.