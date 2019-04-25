Змінив прізвище: дружина сина Порошенко розповіла, як він таємно служив на Донбасі

Син президента України Олексій Порошенко воював на Донбасі під іншим прізвищем, аби не наражати на небезпеку країну, в разі потрапляння в полон до бойовиків.

Про це повідомила його дружина Юлія на своїй сторінці в Facebook, прикріпивши до своєї публікації текст обізнаного з цим інсайдера.

За її словами, на той період сина Олексія було лише два місяці.

«Відома мерзота з країни-агресора в захист ухильника Зеленського виступила і заїкнулася про сина Порошенко. Пора, напевно, вже і мені проговоритися і повідати про те, що знав ще з літа 2014 року. Тут все гранично просто. Син Порошенка Олексій сам добровільно пішов у військкомат і тільки потім поставив перед фактом свого батька», — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Порошенко не відмовляв свого сина, але пояснив йому, що якщо він потрапить у полон, то вороги можуть використовувати це проти всієї армії і жителів України. Оскільки той факт, що він є сином Верховного головнокомандувача може стати важелем тиску на всю країну.

«Що зробив Порошенко – документи прикриття для сина на інше прізвище. Щоб навіть товариші по службі не знали, хто він. Якщо не помиляюся, Олексій був командиром мінометного розрахунку і не в тилу. Мінометні розрахунки не по тилах і штабам сидять», — підсумував оповідач.

В коментарі до посту екс-міністр фінансів, а нині член команди Олександра Зеленського Данилюк написав, що «бруду вилилося чимало».«До

превеликий жаль це відображає «якість» нашої політики. І для сімей це часто ще більше випробування, ніж для самих політиків. І боротися з цим, це воювати з вітряками. Але правду в підсумку потрібно відновлювати…», — йдеться в коментарі Данилюка.