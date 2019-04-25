“Перший тест Зеленського“. Соцмережі відреагували на російські паспорти для “ЛДНР”

У соціальній мережі відреагували на указ президента РФ Володимира Путіна про надання громадянства жителям окремих районів Донецької та Луганської областей. Відтепер вони зможуть стати громадянами Росії за три місяці без обов’язкових випробувань і вимоги проживати в РФ п’ять років.

В Україні засудили рішення Кремля, а як вважає журналіст Максим Бутченко, це офіційна окупація.

«З цього дня ні Мінський, ні Нормандський формат вже не мають сенсу».

«Ось і перший тест для Зеленського, — заявив журналіст Олексій Мацука.





Шеф-редактор УНІАН Михайло Ганницький вважає, що це тест «для Меркель, Трампа, Мей, Макрона, Трюдо і всіх інших, хто думає, що поки їх українські проблеми не стосуються».

«Новообраний президент перевіряються на міцність. Підготувавши йому одночасно і дипломатичну й економічну, бензиновий, криза», — вважає депутат Сергій Висоцький.

«Прізвище президента тут не важливо. План був готовий давно, просто чекали розбрату серед умовних демократів і деякого хаосу післявиборчого», — вважає телеведуча Марина Данилюк-Єрмолаєва.

Історик Вахтанг Кіпіані відзначає важливість говорити українською: «Радник Путіна Сурков про паспортизацію окупованій частині території Донецької та Луганської областей — «Це обов’язок Росії перед людьми, які говорять і думають російською мовою «. А тепер подумайте, чи міг він сказати -«Це обов’язок Росії перед людьми».

Депутат Мустафа Найєм вважає, що Кремль слід позбавити монополії на російську мову.















