У Зеленського не знають, як взяти під контроль кордон в Донбасі

Радник Зеленського Іван Апаршин вважає, що з введенням сил ООН на непідконтрольний ділянку повинні допомогти США і Британія, але як — поки невідомо

У обраного президента Володимира Зеленського озвучили позицію щодо автономії для тимчасово окупованих територій Донбасу, яку вимагає для них Кремль, а також торкнулися теми перекриття кордону з РФ на сході. Про це в ефірі каналу ZIK говорив нинішній радник майбутнього глави держави з питань безпеки Іван Апаршин.

«Автономія (для ОРДЛО, — ред.) — однозначно, і абсолютно очевидно, що ні. Навіть не хочу про це чути», — підкреслив він.

Ведучий задав питання про те, що буде, якщо Зеленський «раптом скаже, що треба йти на виконання мінських угод так, як їх трактують у Москві. Апаршин не вважає, що подібний сценарій реальний.

«Такого не було і, я думаю, не буде», — відрізав він.

Радник обраного президента додав, що, на його думку, прийти до переміщень у виконанні мінських угод можна, якщо домовитися про те, що нині непідконтрольний Україні ділянку кордону займає спочатку «не українська армія, але і не російська, і не білоруська», а миротворчі сили.

При цьому він вважає, що в цьому питанні на РФ повинні натиснути США і Британія. Як саме це зробити, якщо досі цього не зроблено, Апаршин важко відповісти.

«Ми не можемо один на один з РФ залишитися з цією проблемою», — резюмував він.