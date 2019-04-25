Загиблого на Донбасі воїна Юрія Коновода поховають 26 квітня на Полтавщині

26 квітня, в селищі Ланна Карлівського району Полтавської області відбудеться прощання з померлим воїном Юрієм Миколайовичем Коноводом.

Юрій Коновод, 1964 року народження, житель селища Зачепилівка Харківської області, молодший сержант, військовослужбовець 24-го окремого батальйону «Айдар» 53-ї окремої механізованої бригади. Він загинув 23 квітня о 12.45 в районі селища міського типу Південне Донецької області від кулі снайпера найманців РФ. Разом з побратимами зупинив переміщення ворожої піхоти. Прикриваючи відступ, противник посилив обстріл ВОП з ККП та снайперської зброї. Під час зміни позиції молодший сержант Коновод отримав смертельне кульове поранення в груди.

Юрій Коновод народився 09.08.1964 року на Луганщині. З дитинства жив у селі Ланна Полтавської області, де закінчив школу. Під час проходження строкової служби добровільно виявив бажання служити в Афганістані. У 1984 році демобілізувався, а у 1989 закінчив історичний факультет Полтавського педінституту, після чого переїхав до Зачепиловку, де працював учителем історії України та всесвітньої історії.

У нього залишилися дружина і двоє синів».