Вбивство Гандзюк: у Луценка заявили, що Мангер вже не підозрюваний у вбивстві

Резонансне вбивство відомої української активістки Катерини Гандзюк сколихнула всю Україну і інший світ.

Досі правоохоронні органи не можуть визначитися з винуватцями трагедії.

«Слидство.Інфо» зазначає, що Генеральна прокуратура України оголосила керівнику Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру нова підозра. Відтепер чиновника підозрюють не в убивстві, а в побиття активістки.

Джерела видання зазначили: «Відтепер Мангера звинувачують у частині другій статті 121 Кримінального кодексу України – замовленні побиття. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років». Раніше до цього керівника Херсонської обласної ради звинувачували в організації вбивства і умисному вбивстві. Якщо б його вина в цій справі була доведена саме з останньої статті, то йому б загрожувало покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним ув’язненням.