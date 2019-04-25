Мангеру змінили статтю з організації вбивства на замовлення побиття

Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру генеральна прокуратура оголосила нову підозру. Тепер його підозрюють не в замовленні вбивства, а в замовленні побиття Катерини Гандзюк.

Тепер Мангера обвинувачують за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу — замовленні побиття, що передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.

Раніше голову Херсонської облради обвинувачували в організації вбивства й умисному вбивстві. Така стаття загрожувала б позбавленням волі від 10 до 15 років або довічним ув’язненням.

17 квітня стало відомо, що прокуратура змінила підозру ще одному фігуранту справи Гандзюк — екс-помічнику нардепа Ігорю Павловському. Замість організації вбивства його звинуватили у замовчуванні (частина 1 статті 396 Кримінального кодексу). Ця стаття також передбачає «пом’якшення» покарання.

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Крім того, Генпрокуратура змінила обвинувачення Сергію Торбіну, В’ячеславу Вишневському, Віктору Горбунову, Володимиру Васяновичу та Микиті Грабчуку, яких раніше підозрювала в умисному вбивстві. За новою підозрою їх обвинувачують в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

Як стало відомо, 4 квітня вони визнали свою вину й подали заяви про визнання провини.

Незмінною залишається підозра лише одному фігуранту справи — Олексієві Левіну.

На Катерину Гандзюк напали торік 31 липня на виході з власного будинку. Її облили концентрованою сірчаною кислотою. Вона отримала 40% опіків тіла, декілька місяців провела на лікарняному ліжку й перенесла низку важких операцій. Однак 4 листопада Катерина Гандзюк померла. 17 серпня 2018 року правоохоронці затримали одного з імовірних організаторів нападу на Гандзюк Сергія Торбіна під час спроби втекти з Херсона.

В організації злочину працівники СБУ підозрюють Олексія Левіна, якого оголосили в розшук, та очільника Херсонської обласної ради Владислава Мангера. Основним мотивом убивства активістки офіційне слідство називає її публічну позицію щодо підпалів лісу й корупційної вирубки. Сама Гандзюк також вважала Мангера ймовірним замовником замаху на неї.

Шевченківський райсуд Києва відмовився продовжити відсторонення Мангера від посади голови Херсонської облради.

Під час роботи над фільмом-розслідуванням «Гандзюк: системне вбивство» Слідство.Інфо отримало документи правоохоронців, які доводять, що заступник голови Херсонської ОДА Євген Рищук також міг бути причетним до незаконних підпалів 600 гектарів лісу, про які писала Гандзюк.

Окрім цього, в розпорядженні Слідства.Інфо з’явилося відео, на якому Олексій Левін розповідає, як Євген Рищук просив «якось покарати» Катерину Гандзюк.

Також журналісти з’ясували, що очільник Херсонської ОДА Андрій Гордєєв міг впливати на офіційне розслідування. Про це під час телефонної розмови журналістці Слідства.Інфо розповів заступник Гордєєва Євген Рищук.

За словами Рищука, Гордєєв мав зустріч з головою СБУ Василем Грицаком і домовився, щоб правоохоронці не вели розслідування проти нього. На той час справу вбивства активістки розслідувала саме Служба безпеки.

Журналістам Гордєєв спершу підтвердив, що говорив з Грицаком про справу Гандзюк, однак згодом відмовився від своїх слів.

Очільник Херсонської ОДА Андрій Гордєєв написав заяву про звільнення за власним бажанням 6 квітня. За кілька днів рішення схвалив Кабмін, а 12 квітня указ про звільнення Гордєєва підписав президент Порошенко.

Одразу після Гордєєва написав заяву про звільнення його заступник Євген Рищук.

Екс-голову херсонської адміністрації Андрія Гордєєва, як і Євгена Рищука, активісти ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк» називають одним із замовників убивства активістки. Але наразі вони не є підозрюваними у справі.

Джерело – Слідство.інфо