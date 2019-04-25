Дослідження: Зміна клімату призведе до міграційної кризи. 143 млн людей можуть покинути свої домівки

Вчені з Колумбійського університету та Університету штату Арізона прогнозують, що глобальне потепління викличе серйозну міграційну кризу. Про це йдеться в статті MIT Technology Review.

Минулого року звіт, який першим моделював міграцію внаслідок зміни клімату у великих масштабах, оцінив, що 143 млн людей з ​​країн Африки, Південної Азії та Латинської Америки можуть покинути свої домівки до 2050 року.

Моделювання таких процесів має важливе значення, адже дає урядам час вжити заходів заздалегідь. Знаючи, в які регіони приїдуть люди і в якій кількості, уряд може вже зараз почати будувати там доступне житло, школи та лікарні.

«Ми ніколи не отримаємо точні цифри, але якщо люди розуміють, як працює модель, вони можуть отримати дуже корисну інформацію з неї», — зазначає Алекс де Шербінін з Колумбійського університету, один зі співавторів доповіді.

Так, наприклад, згідно з прогнозами, в результаті зміни клімату до 2050 року північні та південні райони Мексики будуть страждати то від посухи і лісових пожеж, то від повеней. Близько 1,7 млн жителів кинуться в центр країни, зокрема в столицю. Якщо Мехіко не буде готове до такого напливу людей, то до кліматичного кризи додадуться ще й громадянські конфлікти.

THE WORLD BANK GROUNDSWELL REPORT

У Бангладеші, припускають науковці, до 2050 року очікується 13,3 млн мігрантів, а це близько 8% населення. Моделюючи зі слів дослідників, як може виглядати середньостатистичний мігрант, найбільш імовірно це сільський фермер, який вирощує рис, і збирається переїжджати до басейну річки Ганг. Але оскільки цей регіон уже переповнений, мігранти, очевидно, не зможуть знайти роботу та притулок.

THE WORLD BANK GROUNDSWELL REPORT

Зміна клімату може також призвести до недостатньої кількості води в Ефіопії. Що за підрахунками дослідників може спонукати до 2050 року мігрувати 1,5 млн ефіопів. Аддіс-Абеба розташована в центрі сільськогосподарського регіону Ефіопії, і нижчі врожаї призведуть до виходу з міського центру, який зараз є центром економічного розвитку країни.

THE WORLD BANK GROUNDSWELL REPORT

Науковці припускають, що більшість біженців попрямують в інші регіони власних країн, сусідні держави, швидше за все, закриють свої кордони. Крім того, наслідки зміни клімату насамперед торкнуться сільських жителів, які не знають іноземних мов і не мають коштів для еміграції.

До кінця цього століття європейські Альпи можуть втратити майже 80% льодового покриву через викиди вуглецю та глобальне потепління. Дослідження показали, якщо середня температура в Альпах виросте на п’ять градусів, то альпійські льодовики повністю розтануть до 2100 року.

Учні шкіл та студенти в різних містах Австралії не вийшли на заняття та влаштували масштабні акції протесту. Вони вимагають, щоб влада звернула увагу на проблему глобального потепління та нарешті почала її вирішувати. На вулиці вийшли тисячі підлітків.

Міжнародна організація AirVisual, яка досліджує якість повітря в усьому світі, опублікувала звіт за 2018 рік Організація AirVisual назвала країни з найбруднішим повітрям. У топі — Бангладеш, Пакистан і Індія. Найбільш забрудненими виявилися Бангладеш, Пакистан та Індія. Найчистіше повітря — в Австралії, Фінляндії та Ісландії.

Джерело – thebabel