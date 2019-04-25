Путінські пропагандисти жорстко оскандалилися з фото Олени Зеленської: тотально повилазило

Російські ЗМІ осоромилися через фотографії дружини Володимира Зеленського Олени. Так, замість фотографії дружини переможця другого туру президентських виборів на російському телеканалі показали фото киянки Людмили Капустяної.

Про це повідомила сама Людмила на особистій сторінці в соціальній мережі Facebook.

Так, стало відомо, що в ефірі передачі «Час покаже» на російському Першому каналі показали фотографію киянки Людмили Капустяної замість фотографії дружини Володимира Зеленського Олени.

«Дуже смішна ситуація! Може це хороший знак для мене?! Зустрічаю сьогодні знайому, а вона каже, що мене на ОРТ показують, як першу леді України (моя фотографія і підпис — Олена Зеленська). Для глядачів цього каналу, дружина президента виглядає саме так !»- написала Людмила Капустіна.

Киянка припустила, що її фото використовували абсолютно випадково. Все тому що її просто могли переплутати, оскільки вона нещодавно писала статтю про стиль перших леді. І при цьому в публікації була опублікована її фотографія.

«Нещодавно я писала статтю про стиль перших леді для одного українського видання і давала своє фото, щоб позначити авторство. Схоже російські журналісти до кінця не прочитав матеріал і інформація про те, що я стиліст, а не Олена Зеленська була упущена. Висновок: не вірте всьому, що показують по телевізору !»- додала жінка.

У коментарях користувачі посміялися і висловили надію на те, що Людмила Капустіна найближчим часом точно повинна вийти заміж.

Geplaatst door Liudmyla Kapustyana op Dinsdag 23 april 2019

Як раніше повідомляв портал «Акценти», Петро Порошенко має намір розпустити Верховну Раду. Український блогер Ліза Богуцька пояснила чому це може бути вигідно для нього. Відповідний пост Богуцька опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі facebook. Так, Ліза Богуцька пояснила чому Петро Порошенко виявив бажання розпустити Верховну Раду саме зараз.

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