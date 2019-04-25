Нібіру пішла в нову атаку: портал вже побудований, людству залишилося недовго, сенсаційні фотодокази

Астронавти NASA з МКС передали в центр декілька свіжих знімків нашої планети. На одній з таких фотографій експерти розгледіли незвичайний промінь, що з’єднує невідомий силует з точкою в Індійському океані. Деякі з них припустили, що це може бути тунель між магнітними полями Землі і Нібіру.

Співробітники Міжнародної космічної станції щодня спостерігають за ситуацією навколо земної кулі. Всі фотографії, зроблені особливими камерами на борту, передаються в NASA.

Кілька днів тому, астронавти NASA випадково зняли незвичайний промінь, пронизуючий атмосферу нашої планети. Фотографія опублікована на офіційній сторінці американського Космічного агентства в Instagram.

Знімок яскравого променя спричинив за собою безліч версій у різних соціальних мережах. Багато користувачі звернули увагу не тільки на спрямований світло, але і на ледь помітний круглий силует, на який спрямований цей промінь. Деякі коментатори припустили, що на фотографію потрапив портал прибульців з Нібіру, за яким вони потрапляють на Землю. Виходячи їх цього, виходить, що маршрут побудований в Індійський океан.

Інші користувачі висловили думку, що даний промінь утворився через взаємодії двох сильних магнітних полів Землі і невідомої планети, так званої Планети Х. Багато уфологи бачать обидві версії досить прийнятними. Зараз в соціальних мережах чекають нових знімків NASA, щоб остаточно переконатися в походженні загадкового променя.

Нагадуємо, що зараз по всій планеті вирують стихії. У пустелях зливи заливають цілі міста, хуртовини замітають зелені пасовища, перші весняні квіти з’явилися там, де раніше травня сніг не сходить. І всюди відбуваються землетруси, виверження вулканів, цунамі і проносяться урагани. Футурологи вважають, що стихійні лиха повинні закінчитися новим всесвітнім потопом, ознаки якого вже видно в будь-якій точці світу. Можливо, вони помиляються, але початок природних катаклізмів точно збіглося з християнським святкуванням Хрещення, яке супроводжувалося сходом Кривавої Місяця, як і було передбачено.

Раніше портал «Акценти» писав, що непізнані літаючі об’єкти прилітають на Землю і їх нерідко бачать в небі. Проте цього разу все виявилося не так прозаїчно. Літальний апарат прибульців був помічений на поверхні нашої планети, а його екіпаж перебував поруч із кораблем. При цьому прибульці зникли в кораблі, як тільки помітили людей.

Також портал «Акценти» повідомляв, що Нібіру позбавить людство останнього шансу на виживання. У ЗМІ заговорили про кінець світу. Так, журналісти російського видання повідомляють, що 21 квітня планета Нібіру закриє сонце, а на Землі температура опуститься до рекордно низьких значень.