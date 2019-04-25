Українських водіїв чекає кардинальне нововведення: «можна отримати за «Новою поштою»

Тепер в Україні можна замовити індивідуальні номерні знаки на авто через інтернет. Після отримати їх можна любимо відділенні «Нової пошти».

Про це повідомляє Державне агентство з питань електронного урядування України.

Тепер в українців з’явилася можливість замовити індивідуальний номерний через електронний кабінет водія.

«Громадянин також може перевірити можливість замовлення конкретного індивідуального номерного знака замовити оплатити його виготовлення просто не виходячи з дому. Забрати готовий номерний знак водій зможе в зручному по розташуванню відділенні «Нова пошта»,- сказано в повідомленні.

Щоб скористатися новою послугою, необхідно авторизуватися на електронному кабінеті водія.

Варто нагадати, що раніше, щоб отримати індивідуальний номер, необхідно було як мінімум тричі звертатися в органи МВФ. Для того щоб перевірити, чи вільний конкретний номерний знак, щоб замовити його виготовлення і підписати макет і, щоб забрати знак.

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