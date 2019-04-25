«Будьте готові до всього»: стало відомо, які вказівки давав Порошенко на таємній сходці БПП, гряде щось серйозне

Чинний президент Петро Порошенко таємно провів зустріч з депутатами зі своєї франції.

Про її зміст «theБабель» розповіло джерело у фракції.

Так Порошенко на цій зустрічі назвав причину свого програшу. Він вважає, що вся справа в кадровій політиці і проблем з комунікацією.

«Повернулися на рівень 2015-го. Краще, ніж за останні два роки, бо зустрічей з ним було дуже мало і переважно такі, що президент виступав і йшов, так що озвучити йому свою думку не вдавалося», — розповіло джерело.

Варто відзначити, що на цій таємній зустрічі Порошенко не обговорював вихід з коаліції. Зовсім навпаки, Петро Порошенко закликав міністрів не подавати у відставку. Президент також порушив тему розпуску парламенту.

Парламентські вибори.

Петро Порошенко розповів, що він має намір перезапустити партію, а члени списку для участі у виборах будуть обиратися шляхом праймеріз. Президент заявив, що при перезапуску партії будуть переглянуті комунікація, організаційна структура.

Варто відзначити, що на цій зустрічі також були присутні Володимир Гройсман та Юрій Луценко.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», статистика свідчить, що багато українців не підтримали жодного кандидата у президенти України. Про це повідомляє інформаційний портал «Нуѕег». Так, у другому турі президентських виборів результати екзит-полів показали, що за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців. А за Петра Порошенка лише 24% українців. Але Віталій Шабунін, керівник Центру протидії корупції на своїй сторінці в Facebook показав реальні цифри, які кардинально змінюють ситуацію.

Нагадаємо, що українці висміяли Петра Порошенка з дивною витівки в будівлі Адміністрації. Про це повідомляє інформаційний портал «Нуѕег». Так, після другого туру президентських виборів прихильники Петра Порошенка зібралися біля Адміністрації президента, для того, щоб подякувати йому за виконану роботу. Після цього Порошенко з дружиною вийшов на балкон над головним входом і привітали виборців.

Також портал «Акценти» писав, що Петро Порошенко має намір розпустити Верховну Раду. Український блогер Ліза Богуцька пояснила чому це може бути вигідно для нього. Відповідний пост Богуцька опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі facebook. Так, Ліза Богуцька пояснила чому Петро Порошенко виявив бажання розпустити Верховну Раду саме зараз.

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