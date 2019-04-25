«Гречаний прем’єр-міністр. Нудне колгоспне непорозуміння»: Лесев назвав головну причину провалу Гройсмана

Український журналіст назвав головні помилки прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.

Про це журналіст розповів в авторській програмі «НеДобрыйВечер».

Так Ігор Лесев, який відомий своєю гострою політичною сатирою розповів, що було не так у правлінні прем’єр-міністра Володимира Гройсмана. І назвав причину по якій він запам’ятався українцям, як «гречаний» прем’єр.

«Ось ви любите розігріту на сковорідці гречку? Начебто жерти можна, а реально ж не смачно. Ось Гройсман такий же гречаний прем’єр-міністр. Нудне колгоспне непорозуміння. Це не лідер партії, що перемогла. Не харизмат. І навіть не інтелектуал рівня Азарова. Гройсман – це завгосп речового ринку. До того ж, ще й тирить постійно на цьому ринку», — зазначив журналіст.

Також український журналіст розповів, чому саме Володимир Гройсман став прем’єр-міністром України. І які завдання він повинен був виконувати все це час.

«І єдина причина, чому це непорозуміння стало главою уряду – це його приголомшлива сірість. Завдання Гройсмана всі ці роки була не затуляти сонечко над Порошенко. Говорити перед камерою «їсти подано» і питати: «чого зволите?», — заявив Лесев.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що зниження «Нафтогазом» ціни на газ на 300 гривень за тисячу кубів з травня є хорошим початком для подальших знижень. Під час брифінгу в Київській області, де Прем’єр-міністр ознайомлювався зі станом ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування, сказав наступне: «Коли «Нафтогаз» як монополісти починають використовувати своє ексклюзивне становище і крутити цим питанням, враховуючи лише свої комерційні інтереси, то це ненормально.

Нагадаємо, що з настанням весни українські політики, як і всі почали готуватися до літа і в зв’язку з цим почали активно худнути. Так, нещодавно серед українського політичного бомонду з’явився новий тренд. Міністри і депутати взяли собі за звичку вести здоровий спосіб життя. Так, кілька зайвих кілограм вже вдалося скинути Володимиру Гройсману, Павла Розенка, Ігорю Мосейчук, а також Антону Геращенко.

Також портал «Акценти» писав, що чинний прем’єр-міністр України розповів, за яких умов він буде співпрацювати з новим президентом Володимиром Зеленським. Також глава Кабміну розповів про те, що він хоче балотуватися до Верховної Ради на майбутніх парламентських виборах. За словами Гройсмана, він на 100% готовий співпрацювати з новим президентом відразу ж після його інавгурації за умови, що у них не будить ідеологічних розбіжностей і різних поглядів на розвиток країни.

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