Японцам выплаят компенсацию за принудительную стерилизацию

24 апреля, в Японии был принят закон о выплате компенсаций десяткам тысяч людей, которых подвергли принудительной стерилизации в рамках Закона о евгенике, действовавшей до 1996 года, — пишет news.trust.org.

Закон о евгенике действовал в стране с 1948 по 1996 год. Он допускал хирургическую стерилизацию, когда у женщины, ее супруга или члена семьи в пределах четвертой степени родства было серьезное генетическое отклонение. Операцию часто проводили без согласия пациента. Согласно новому закону, принятому единогласно, всем пострадавшим, многие из которых были подростками или детьми, когда их оперировали, будет выплачено по 3,2 миллиона йен ($29 тысяч). Премьер-министр Синдзо Абэ принес извинения и заявил, что будет сделано все возможное, чтобы общество покончило с дискриминацией в отношении людей с инвалидностью.

В течение пяти лет после принятия закона пострадавшие могут подать заявление на компенсацию, которую должен будет одобрить совет экспертов.

Чем был для Японии Закон о евгенике

Евгеника (от др.-греч. εὐγενής — «хорошего рода, благородный») — учение о селекции применительно к человеку, а также о путях улучшения его наследственных свойств. Учение было призвано бороться с явлениями вырождения в человеческом генофонде. Закон о евгенике вступил в 1948 году, когда Япония боролась с последствиями войны и нехваткой продовольствия, и был отменен лишь в 1996 году.

За этот период стерилизации были подвергнуты около 25 тысяч людей, и как минимум 16500 из них не давали на это своего согласия. Пик количества операций по стерилизации припал на 1960-1970-е, а последняя процедура была проведена в 1993 году.

20 пострадавших уже подают на правительство Японии в суд. Первые слушания должны пройти в мае. Хотя Япония была не единственной страной, где действовали подобные нацистские законы, многие другие государства отменили их еще в 70-х.

Источник – womo.ua