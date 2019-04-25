Лікарі розповіли, як позбутися від пітливості і неприємного запаху ніг

Наближається спека і проблема пітливості ніг посилюється.

Потіти ноги можуть з абсолютно різних причин, пише wworld.

Це і стрес, невроз, і зміни в гормональній сфері. Підвищена пітливість називається гіпергідроз і він ділиться на два типи: локальний і генералізований.

Перший – це локальний, коли пітніють певні ділянки тіла, такі як ступні, долоні і пахви.

Другий – це генералізований. У цьому випадку потіють всі ділянки тіла.

Знизити пітливість і прибрати неприємний запах можна і за допомогою косметологічних засобів, і з допомогою народних.

У косметологічних засобів є свої недоліки такі, як висока ціна і побічні дії. Так, закупорюючи потові залози, вони можуть викликати проблеми зі здоров’ям.

Народні рецепти більш доступні і не менш корисні. Мало того, вони досить ефективні.

Отже, ось 4 натуральних способу які знизять потовиділення.

Ванночка для ніг

У неї можна додати трави. Такі як, материнка, кропива або кора дуба. Мало того, є досить ефективною і харчова сода. Ванни повинні бути теплими. Їх слід робити за 15 хвилин до виходу.

Шкарпетки з холодною віскози

Тільки натуральна тканина здатна зменшити пітливість. Варто пам’ятати, що синтетика тільки посилить паровий ефект.

Трав’яний коктейль з антиперспирантным дією

Такий коктейль вельми корисний. Особливо в спеку. 1 ст. ложку шавлії залити холодним молоком. Потім довести до кипіння і остудити. Потім провести процедуру знову. Довести до кипіння і остудити. Отриманий коктейль відразу випити.

Але і холодний чай з мелісою та м’ятою освіжає не гірше.

Ефірні олії

Ефірні олії можна додати в крем для ніг. Такі як евкаліпт, шавлія, сосна. Ці ефірні масла знижують потовиділення.

Нагадаємо, що медики назвали кращі підручні засоби, які нейтралізують запах поту.

Яблучний оцет

Оцет є прекрасним засобом для боротьби з неприємним запахом тіла. Потрібно налити трохи оцту в невелику чашку, промокніть ватний диск і нанесіть на зону пахв. Проводити таку процедуру рекомендується два рази на день. Оцет містить протибактеріальні властивості, які вбивають мікроорганізми, що викликають неприємний запах.

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Технології

Харчова сода

Одну чайну ложку харчової соди необхідно змішати з чайною ложкою лимонного соку. Нанести отриманий розчин слід на шкіру в районі пахв і залишити на дві-три хвилини. Потім можна відправитися в душ. Харчова сода дозволяє зберігати сухість даної території, тобто бореться із зайвою потовиділенням. Цю процедуру можна повторювати щодня кілька тижнів до отримання стійкого ефекту.

Часник

Одне з кращих засобів для боротьби з запахом поту. Вживання однієї часточки часнику в день допоможе вбити шкідливі бактерії. Якщо вживання цього продукту вам не дуже приємно, то приймайте харчові добавки, що містять часник.

Лимон

Цей фрукт досить ефективно вбиває бактерії. Невеликий шматочок свіжого лимона потрібно розділити на дві половинки і втирати в кожну область пахв. Не поспішаєте відразу йти в душ, дайте соку вбратися. Виконуючи цю процедуру щодня, ви позбудетеся від неприємного запаху тіла.

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