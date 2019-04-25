Лікарі з’ясували, скільки можна з’їсти яєць на Великдень

Як прикрасити стіл до Великодня: приклади композицій і декору.
На думку фахівців, якщо у людини немає серйозних захворювань, він може дозволити собі деяку кількість великодніх продуктів, повідомляє портал yugopolis.
Три курячих яйця і 100 грамів паски або сирної паски можна без шкоди для здоров’я з’їсти на Великдень. Можливо і збільшення норми, але при відмові від інших калорійних продуктів протягом дня, вважає завідуюча консультативно-діагностичним центром «Здорове та спортивне харчування ФІЦ харчування і біотехнології, лікар терапевт-дієтолог Катерина Бурляєва.
Перехід з пісного харчування на звичайне не повинен завдати ніякої шкоди організму, стверджує лікар-дієтолог, доцент кафедри харчування та нутриціології Російсько-медичної академії післядипломної освіти Олена Чедия. Вона зазначила, що під час посту організм отримував менше холестерину і більше клітковини, при цьому всі необхідні елементи надходили з дозволених в пост продуктів. Тому і обмежень по часу вживання яєць і пасок протягом дня практично немає, однак у всьому потрібно дотримуватися розумного підходу, уточнила Бурляєва.
З нею згодна і лікар-педіатр, провідний науковий співробітник лабораторії вікової нутриціології ФІЦ харчування і біотехнології, доктор медичних наук Марія Гмошинская. За її словами, дітям великдень і паски можна запропонувати вранці або вдень, використовувати сир для паски краще 5-9% жирності.
В цілому, в великодніх продуктах досить багато корисних елементів, зазначають експерти.
Експерти сходяться на думці, що вживати великодні продукти слід з обережністю, якщо у людини є загострення хронічних захворювань або гостра стадія захворювань шлунково-кишкового тракту. Яйця з обережністю слід застосовувати людям з хронічним панкреатитом, сир не показаний після отруєння, так як він досить складно перетравлюється.
Однак при відсутності серйозних захворювань цілком можна дозволити собі великодні продукти, головне — у всьому знати міру, резюмували лікарі. Великдень у 2019 році припадає на 28 квітня.
Пенсії в Україні зросли: кому пощастило більше всіх
Економіка
Раніше повідомлялося про те, як прикрасити стіл до Великодня: приклади композицій і декору. Традиційно, підготовка столу на Великдень вимагає багато зусиль: потрібно заздалегідь спекти паски, приготувати буженину, пофарбувати яйця і освятити кошик з їжею в церкві.
Але при сучасному ритмі життя на все це часто не вистачає часу. А правильна сервіровка навіть не надто багатої трапези допоможе з мінімальними витратами створити благодатне і по-справжньому весняний настрій.
Також з’явилася інформація про те, що які сюрпризи готує погода на Великдень і травневі свята. Багато українців на Великдень та травневі запланували міні-відпустку. Синоптики розповіли, які сюрпризи готує погода на свята-2019.
Негода, яка добряче попсувала українцям другий місяць весни, наближається до завершення. Погода в Світле Христове Неділя, 28 квітня, буде теплою. Такий прогноз дав народний синоптик Леонід Горбань
Нагадаємо, як прикрасити стіл до Великодня: приклади композицій і декору.
Раніше Hyser повідомляв, що святі люди розкрили таємницю Великого посту.
Також Hyser писав, скільки грошей доведеться витратити на великодній кошик в 2019 році.