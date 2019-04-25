Користувачі мережі висміяли «вчених Л/ДНР»: «Це прибульці»

У Мережі з’явився безграмотний пост жителя окупованій Донецької області, який намагався міркувати про «захисному полі Землі».

Його опублікував на своїй сторінці в Twitter блогер Фашик Донецький, пише Политека.

«Це дынырийский або лыныропотамский изык, хто в курсі?», – запитує блогер.

Опублікований текст викликає, м’яко кажучи, здивування. Він складається з граматичних помилок і нескладного набору слів. Толком і не зрозуміло, що хотів повідомити людина по імені Роман Милинкис, опублікував свій опус.

Коментатори одразу ж висловили свої версії – що це за мова, звідки він пішов і хто на ньому розмовляє: «Новоросський», «Мій старий знайомий з діагнозом «шизофренія» на такому мовою говорить і пише. До речі, живе в Донецьку», «Це мова чорної діри», «Інопланетної цивілізації!!! Просто їх викрали, провели досвіду, сексуального характеру!», «Узагальню — малоросский з лугандонским суржиком», «Для аборигенів сишком складно)))) Ето прибульці! Або рептиоид», – пишуть користувачі.

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Нагадаємо, що в Донецьку відбувся показ мод». Користувачі Twitter висміяли занадто похмурі і несмачні вбрання учасниць на фестивалі в окупованому місті.

Фотографії з донецького фестивалю дизайнерських колекцій і дитячих театрів моди «Мода без кордонів» з’явилися на сторінці Twitter «Донецьк сьогодні».

Користувачі відзначили занадто велика кількість недоречних фрагментів чорного кольору, надто закритий крій та вкрай незручні для шкарпетки фасони суконь. З іншого боку, деякі відзначили символічність нарядів.

«Геть чорний колір (колір жалоби тобто) — ось це підтримую — де Росія не походить-після неї все вмирає!…», «Прийшла і до нас мода опошляти держсимволіку… Може спочатку зайнятися економікою? Шлюби за розрахунком набагато міцніше кажуть», «Як у похоронному бюро», — пишуть коментатори.

Нагадаємо, путінські війська масово відступають.

Як повідомляв Hyser, українські бійці жорстко розгромили окупантів на Донбасі.

Також Hyser писав, що у Путіна відкрито заявили про окупацію ще двох областей України.