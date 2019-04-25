Експерти склали рейтинг найкращих смартфонів до 8000 грн: немає сенсу переплачувати

Фахівці назвали найкращі дешеві смартфони.

Ціна цих технічних новинок від 5000 до 8000 гривень і при цьому дуже хороші технічні дані, передає портал Новий Час.

Насамперед необхідно згадати Huawei P Smart Plus за сім тисяч гривень. Його копіює дизайн iPhone X і у нього є хороший екран, камера, процесор і відмінний движок.

Не варто забувати Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Плюсами цієї моделі є симпатичний дизайн і відмінна ергономіка, здвоєна фронтальна камера (аж 20 МП), швидка зарядка. Ну і звичайно, той факт, що це Xiaomi. Смартфон популярний в Україні за 6400.

Модель ASUS ZenFone Max Pro (M2) коштує вісім тисяч гривень. На відміну від багатьох конкурентів компанія радує регулярними апдейтами своїх смартфонів, прям от кожен місяць щось “прилітає”. У смартфона чудовий процесор, екран на 6,3 дюйма, а також камера.

Sony Xperia XZ1 Compact відмінна модель корейського бренду всього лише за жердину тисяч гривень. У неї є Qualcomm Snapdragon 835 c 4 ГБ оперативної пам’яті. Смартфон має захист від води, а також роз’єм USB Type-C, звичний 3,5 мм для навушників.

Нагадаємо, Meizu незабаром представить модель 16T, яка отримає кращу камеру в серії Meizu 16.

За чутками, у лінійці смартфонів Meizu 16 повинні незабаром з’явитися ще три нових моделі: Meizu 16s, 16s Plus і Meizu 16T, пише techno.nv.ua.

Meizu 16s буде мати дві задні камери, але Meizu 16T отримає ще один додатковий датчик. Також на знімку не видно кільцевої спалаху, є звичайна світлодіодна, яка знаходиться під камерами.

На знімку не видно кільцевої спалаху. На задній панелі телефону немає сканера відбитків пальців, що означає, що він повинен знаходитися під дисплеєм. Показано два гвинти, які утримують телефон разом, що незвично для пристрою, яке виглядає покритих склом. Судячи з усього, сфотографовано тестове пристрій.На задній панелі телефону немає сканера відбитків пальців. Зображення передній частині пристрою показує, що Meizu 16T також буде мати тонкі рамки, такі як Meizu 16s. Але знімок передній частині гаджета занадто розмитий.

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Технології

На знімках немає ніяких натяків, що Meizu 16T є ігровим телефоном. Дизайн простий порівняно з іншими ігровими телефонами на ринку, але у гаджета можуть бути програмні функції або навіть аксесуари, такі як контролер, що зробить його «ігровим» телефоном.

Meizu 16T повинен оснащуватися процесором Snapdragon 855, дисплеєм AMOLED і працює під управлінням Android Pie. Смартфон може отримати велику батарею. Компанія Meizu підтвердила, що проведе презентацію 23 квітня. Очікується, що Meizu 16T буде представлений саме в цей день.

Нагадаємо, Xiaomi оновила смартфонів до Android 9.0 Pie.

Як повідомляв Hyser, Sony поділилася першими деталями про нову PlayStation 5.

Також Hyser писав, що Meizu несподівано повідомила офіційну дату презентації нового флагмана.