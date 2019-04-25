З українських аптек зникне популярне ліки від раку

В Україні потрапив під заборону ще один препарат.

Про це повідомляє інформаційний портал «РБК – Україна».

В Україні заборонили ліки від раку. На сайті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками з’явилося повідомлення про те, що встановлено заборону на реалізацію і використання серії лікарського препарату «Китруда».

Як правило, це препарат використовували для пацієнтів, у яких була діагностована неоперабельная меланома або меланома з метастазами, рак легенів, плоскоклітинний рак голови та шиї, класична лімфома Ходжкіна, уротелиальная карцинома, рак шлунка.

Цей препарат коштує більше ста тисяч гривень за один флакон. Виробляє його фірма «Китруды» – Ірландія.

Цей препарат заборонили через те, що його справили на ринку Італії. А в Україну його завезли з порушенням вимог законодавства.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», Уляна Супрун розвінчала ще один міф. На цей раз головний лікар країни розповіла про неефективність профілактики хвороб серця, а також про правильному лікуванні. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Перший міф, про який згадала Уляна Супрун. Це поширена думка про те, що профілактику серцевих захворювань можна проводити з допомогою крапельниць і уколів. В. о. міністра вважає, що даний метод абсолютно неприпустимий.

Нагадаємо, що в Україні на час заборонили одну серію препарату для вливання з-за побічної реакції при застосуванні однієї з серій ліки. Про це повідомляє портал «Подробиці». Мова йде про «Розчині Рінгера» по 200 мл у пляшках, серії АМ 1028/1-1. Виробником ліків є ТОВ «Юрія-Фарм», Україна.

Також портал «Акценти» писав, що недавно українських медиків потрясло звістка про заборону одного з антидепресантів. Мова йде про такому препараті як Cipralex. Інформацію про це розмістила на своїй офіційній сторінці держслужба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Такі заходи було вжито, як відповідна реакція на появу на території України незареєстрованої упаковки антидепресанту з маркуванням на іноземній мові, що заборонено Законом України про «Обіг лікарських засобів».

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