«Застосувати армію проти України»: Турчинов розповів, чим небезпечний скандальний указ Путіна, вихід тільки один

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов у середу, 24 квітня, висунув свою «дивовижне» думка про новому указі Володимира Путіна.

«Указ президента Росії Володимира Путіна про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей є нічим іншим, як свідомою ескалацією агресії проти української держави і тиском на керівництво України», — сказав він

За словами Турчинова, видачею російських паспортів жителям окупованих територій Донбасу «Путін створює правові умови для офіційного застосування збройних сил РФ проти України».

«Це пов’язано з тим, що російське законодавство дозволяє використовувати Збройні сили для захисту громадян РФ за межами російської території», – заявив секретар РНБО.

«Відповідь на це може бути тільки один – зміцнення нашого оборонного потенціалу і відповідна міжнародна реакція на злочинні дії Кремля з посиленням санкційного тиску на країну агресора», – підкреслив секретар РНБО.

Нагадаємо, що нещодавно декларації топ чиновників поповнилися даними за 2018 рік. Так, у списку з’явилася і декларація Олександра Турчинова, секретаря Ради національної безпеки і оборони. Зарплата у пана Турчинова досить не маленька 709 710 грн за рік (на посаді секретаря РНБО). В рази більше Турчинов отримав від банківських рахунків, з яких йому у вигляді відсотків накапало аж 1 343 998 грн.

Раніше портал «Акценти» писав, що Семен Семенченко розповів, що чинний президент «не має нічого спільного з Христом», а людей охоплює роздратування не тому, що вони хочуть «швидкого задоволення своїх бажань». Дане висловлювання прозвучало у відповідь на попередню цього публікацію секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Також портал «Акценти» повідомляв, що дружина кандидата в президенти України, отримала несподівану підтримку з табору поки ще чинного глави держави. Невістка президента Петра Порошенка, дружина його старшого сина Олексія — Юлія після скандалу в соцмережах підтримала дружину кандидата в президенти Володимира Зеленського.