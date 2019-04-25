«Геноцид українських пенсіонерів»: Лесев потужно засобачил партію Гройсмана, «досить багато жерти!»

Журналіст Ігор Лесев, відомий гострою політичною сатирою в авторських ефірах «НеДобрыйВечер», прокоментував ініціативу нинішнього прем’єр-міністра Володимира Гройсмана йти в парламент з власною партією.

«Гройсман збирається увійти у новий парламент зі своєю власною партією.» Моя політична сила об’єднає людей з хорошою репутацією «. Я от дивлюся на Гройсмана і уявляю навколо нього людей виключно з хорошою репутацією. Там же інших просто не буває. Ну, по-перше, це Рева. Автор програми геноциду українських пенсіонерів. Рева може партії Гройсмана відразу передвиборче гасло підкинути. Досить жерти! По-друге, в команді Гройсмана обов’язково повинен бути Проданий. Чесна вінницький фіскал. Людина, який зумів відвідати Молдову сидячи в багажнику. У команді Гройсмана обов’язково повинна бути його теща Аліна Ипполитовна. Чудова жінка. Сама живе в якомусь засранном селі у Вінницькій області. Але володіє нерухомістю на сотні тисяч доларів на Печерську. А Вова за коммуналочку платить за субсидії тещі. Ну щоб економніше було. Я би ще взяв у команду Гройсмана Омеляна. Легендарного гиперлуповича зі стабільно дебільним виразом обличчя. Омельян з Гройсманом як раз на днях провернули аферу на 200 000 000», — розповів Лесев.

Нагадуємо, що чинний Прем’єр-міністр України розповів, за яких умов він буде співпрацювати з новим президентом Володимиром Зеленським. За словами Гройсмана, він на 100% готовий співпрацювати з новим президентом відразу ж після його інавгурації за умови, що у них не будить ідеологічних розбіжностей і різних поглядів на розвиток країни.

Раніше портал «Акценти» писав, що стало відомо, що Ірина Фаріон відмовилася навчити української мови Володимира Зеленського. І зазначила, що для початку слід очиститися від ментальних московських шлаків. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці.

Також портал «Акценти» повідомляв, що після другого туру президентських виборів прихильники Петра Порошенка зібралися біля Адміністрації президента, для того, щоб подякувати йому за виконану роботу. Після цього Порошенко з дружиною вийшов на балкон над головним входом і привітали виборців. Через деякий час до них приєднався оператор, щоб зняти людей з балкона. Але, Петро Порошенко вихопив камеру у оператора і вирішив самостійно познімати людей.