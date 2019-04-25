Зупинилося серце легендарного французького артиста: його пісні вселяли надію

24 квітня, стало відомо про смерть відомого французького співака і актора Діка Риверза. Менеджер виконавця повідомив у Twitter, що Дік помер у Франції у віці 74 років від раку в день свого народження.

«З великим сумом повідомляю вам, що цієї ночі від раку помер Дік Ріверз», – сказано в повідомленні. Менеджер також висловив слова підтримки дружини музиканта і всім його родичам.

Варто відзначити, що Дік Ріверз – це псевдонім виконавця, який він запозичив у головного героя фільму «Любити тебе» (1957). Роль героя в картині виконав кумир співака Елвіс Преслі.

Справжнє ім’я Діка Риверза – Ерве Форнери. У 60-х роках Ріверз брав активну участь у популяризації рок-н-ролу у Франції поряд з Джонні Холлидеем і Едді Мітчеллом. За свою музичну кар’єру співак записав близько 30 альбомів.

Нещодавно Акценти повідомляв про те, що у Львові на 79-му році життя помер відомий фотограф Любомир Криса. Любомир Криса – відомий фотохудожник, Заслужений працівник культури України, автор багатьох художніх фотоальбомів, зокрема «Личаківський некрополь», «Проходи по Личакову», «Храми Львова», альбомів «Наш Івасюк», «Так було…». Культурного діяча планував поховати на Личаківському цвинтарі у Львові.

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Нагадаємо, портал Акценти писав про те, що після тривалої хвороби помер радянський і російський кінорежисер Георгій Данелія. На момент смерті йому було 88 років. У лютому Георгія Данелию доставили до лікарні через запалення легенів. Він потрапив у реанімацію, лікарі тимчасово ввели його в штучну кому, щоб стабілізувати дихання. Варто відзначити, що Георгій Данелія народився в Тифлісі 25 серпня 1930 року, але вже через рік його сім’я переїхала в Москву. У 50-х роках він закінчив Московський архітектурний інститут і працював архітектором в Інституті проектування міст.

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