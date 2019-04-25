Вперше опублікована «передсмертна записка» Гітлера: історія пишеться на наших очах

На аукціоні в американському штаті Меріленд виставлена телеграма, яку фюрер Третього рейху Адольф Гітлер незадовго до самогубства надіслав генералу-фельдмаршалу Фердинанду Шернеру. Очікується, що за історичний документ вдасться виручити від 60 до 80 тисяч доларів.

Про це передає Daily Mail.

Торги відбудуться 30 квітня і 1 травня. У лот, крім того, включений текст листа Шернера Гітлеру з закликом покинути обложений Берлін.

У телеграмі, датованої 24 квітня 1945 року, Гітлер відповів на заклик Шернера: «Я залишуся в Берліні, щоб з гідністю прийняти участь у вирішальній битві за Німеччину і показати хороший приклад всім іншим. Я вірю, що таким чином сослужу Німеччини кращу службу».

Президент проводить аукціон компанії Alexander Historical Auctions Білл Панагопулос (Bill Panagopulos) зазначив, що це по суті передсмертна записка фюрера.

«У ній він (Гітлер — ред.) до кінця намагається зображати себе доблесним лідером своїх людей», — сказав експерт.

Він стверджує, що цей документ унікальний настільки, наскільки це можливо. За його словами, через два дні після відправлення цієї телеграми Гітлеру випала остання можливість полетіти зі столиці Третього рейху, однак фюрер відмовився.

«Ймовірно, він сподівався, що Шернер якимось чином просунеться з Чехословаччини на північ і звільнить Берлін, але я впевнений, вони обидва знали, що це неможливо», — пояснив Панагопулос.

Нагадаємо, в мережі з’явилася нова версія смерті Адольфа Гітлера. Так, відповідно до думки авторитетного британського історика Гітлер вижив завдяки радянської влади. Тобто останні розпустили слух про те, що він не помер у своєму бункері в Брелине. Як заявляє британський історик і журналіст Гай Уолтерс.На його думку фейк про те, що Гітлера могли приховувати союзники на своїй території був вигідний особисто Сталіну. Саме за його наказом, нібито були заяви про те, що німецький вождь не покінчив з собою, а втік з окупованого Берліна.

Як раніше писали «Акценти», у чому ж секрет єврейського виховання і чому єврейські діти геніальніша інших.

«Акценти» також повідомляли, що в інтернеті показали унікальні матеріали, які присвячені українкам, яких катували в концентраційних таборах Третього рейху.

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