Меган Маркл збирається стати президентом: рішення вже прийнято

З’явилися чутки про те, що Меган Маркл готується стати президентом США.

Хтось навіть заявляє, що дружина Гаррі саме той чоловік, якого потребує американський народ, передає портал Znaj.ua.

Офіційному представнику довелося навіть прокоментувати цей сценарій.

Нагадаємо, що люди впевнені, що герцогиня Сассекская могла народити дитину, але вирішила почекати з оголошенням цієї новини.

В підтвердження цієї версії грає те, що мати Меган Маркл Дорія Рэгланд приїхала в Англію на невизначений термін. Другим аргументом є те, що королівська сім’я всім складом відзначали Великдень за західним календарем, однак Меган Маркл не з’явилася. В європейських таблоїдах вважають, що за своєю волею вона ніколи б не пропустила це.

Принц Гаррі і Меган Маркл прийняли рішення не розголошувати плани щодо народження дитини. Герцог і герцогиня з нетерпінням чекають можливості» поділитися довгоочікуваними новинами з усіма, коли у них буде можливість відсвяткувати поповнення сім’ї в приватному порядку.

Нагадаємо, фанати вважають, що герцогиня Сассекская народить дівчинку і назве її Діаною.

Меган Маркл має народити первістка у квітні або на початку травня. Чим ближче радісна подія, тим більше з’являється чуток і обговорень навколо герцога і герцогині Сассекских.

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Британські букмекерські контори за традицією не упустили можливість добре заробити на цій темі, почавши приймати ставки на підлогу і ім’я новонародженого. Фанати пари вважають, що у Меган народиться дівчинка: коефіцієнт 5/6 проти 13/10 хлопчика.

Фанати вважають, що герцогиня Сассекская народить дівчинку і назве її ДианойСреди жіночих імен фаворитами є Діана (6/1) — на честь мами принца Гаррі, Грейс (7/1) і Еліс (10/1). Найбільш вірогідними іменами для хлопчика називають Артур (12/1), Едвардс (16/1) і Джеймс (16/1). Примітно, що під час третьої вагітності герцогині Кейт Міддлтон найпопулярнішим чоловічим ім’ям також був Артур.

Нагадаємо, опубліковані фото, як змінювалася королева за роки свого правління.

Як повідомляв Hyser, первістка Меган Маркл і принца Гаррі очікують суворі обмеження.

Також Hyser писав, що Меган Маркл витратила всі кошти на неймовірно дорогий подарунок дитині.