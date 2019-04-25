У мережі показали місця, які сфотографували кілька десятиліть тому і в наш час: «до і після»

Інтернет-громадськість вразили фотографії одних і тих же місць в різний час.

Знімки дозволяють повернутися в дитинство, передає портал Хроніка.інфо. Фотографії «до і після» з різних країн світу, між ними різниця приблизно в сто років.

Нагадаємо, відомий європейський блогер, популяризатор астрофізики і космосу Валентин Гаден опублікував незвичайний знімок Азовського моря.

Фото було зроблено з космосу, пише zp.depo.

На знімку Валентина Гадена чітко видно Азовське море, Керченську протоку і Чорне море. Знімок зроблений на заході.

Пишність знімки з космосу відразу ж відзначили читачі блогу дослідника. В коментарях люди захоплюються красою і не приховують здивування. «Вау! Красиво!», «А це розмір сонячної доріжки! Уявіть!», «Який гарний захід!»- пишуть вони.

Нагадаємо, що в понеділок, 22 квітня, людство відзначало важливе свято – день Землі. Це свято покликане нагадати людству про проблеми екологічного середовища і кліматичних змін.

В Мережі опублікували неймовірно красиві фотографії нашої з вами планети, на якій нам пощастило жити. Але, на жаль, люди повільно, але впевнено руйнують її.

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Свято дня Землі придуманий для того, щоб об’єднати людей всієї планети і нагадаємо, що це наш спільний дім і подбати про нього, щоб його побачили таким же неймовірно красивим ще багато поколінь.

Вперше акція на захист природи в цей день пройшла в 1970 році в США з ініціативи американського сенатора Гейлорда Нельсона і еколога-активіста Дениса Хейса. Згідно з ініціативи ООН, День Землі також прийнято відзначати щорічно в день весняного рівнодення.

Не можемо не згадати знаменитостей, які найактивніше займаються питаннями екології: в першу чергу це, звичайно ж, Леонардо Дікапріо. Актор їздить електрокарі, живе в будинку, який обслуговується за рахунок сонячної енергії, регулярно жертвує гроші в спеціалізовані фонди і знімає документальні фільми про проблеми екології.

Раніше Hyser повідомив, що Жителі Амстердама сфотографували НЛО.

Також Hyser писав, що фотограф спокутував закоханих під час святкової прогулянки.

Нагадаємо, що Фотографи показали наймальовничіші і маловідомі місця планети.