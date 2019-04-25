У Нью-Йорку побудують хмарочос, який здатний «зникати»: оригінальна ідея

У Нью-Йорку побудують тонкий хмарочос з чорного скла.

Дизайн проекту розробило архітектурне бюро MAD, передає budport.com.ua

Загальна площа будівлі складе 11,1 тис. кв. м, а висота — 232 м. Верхня частина і дах висотки будуть прозорими, це створить ілюзію того, що вона зникає у хмарах, випливає з публікації.

Більшу частину будівлі займуть квартири, а на першому поверсі розташуються магазини. Для мешканців та відвідувачів хмарочоса створять зону відпочинку, яку прикрасить стіна з живих рослин, йдеться в замітці.

До речі, у Лондоні побудують хмарочос-тюльпан з прозорим куполом. Фахівці з планування похвалили форму шпиля у звіті на 152 сторінках.

Якщо проект отримає фінальне схвалення, він стане другим найвищим хмарочосом в місті, всього на 5 метрів нижче The Shard.

В даний час будівля знаходиться на шляху до отримання дозволу на планування, незважаючи на те, що мер міста Садок Хан заперечує на тій підставі, що він не відповідає Лондонському планом.

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Технології

Аеропорт Лондон-Сіті також висловив стурбованість тим, що точка будова може перервати його радіолокаційну систему.

«Тюльпан» від Foster + Partners запропонував туристичну оглядову вежу висотою 305 метрів для Лондона. Фахівці з планування зазначили, що «Тюльпан», який буде мати багатоповерхову скляну оглядовий майданчик з внутрішніми гірками і набір обертових гондол зовні, був би «вельми незвичайним».

Скляний бутон в 12 поверхів буде підноситися над 787-футовим стеблом і буде стояти поруч c the Gherkin. Будівля запропонує своїм відвідувачам 8 поверхів оглядового майданчика.

Незвичайна вежа стане базою для освітнього центру, а також панорамного залу з інтерактивними дисплеями, де розповідатиметься про історію британської столиці.

Фахівці з питань планування порекомендували схвалити будівництво хмарочоса, і остаточне рішення має бути ухвалене наступного тижня. Якщо все пройде успішно, то роботи почнуться вже в наступному році, a відкриється хмарочос у 2025 році.

Відвідувачі хмарочоса зможуть побачити панораму Лондона. Зовні зверху вниз по вежі будуть рухатися спеціальні гондоли зі скляними стінками, де гості зможуть отримати заряд адреналіну.

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