У столиці Франції почалася підготовка до відновлення Собору Паризької Богоматері: подробиці

З’явилися фотографії реставрації собору Паризької Богоматері.

Роботи розпочалися 23 квітня, передає Хроніка.Інфо. поки роботи обмежують тим, щоб уникнути подальшого руйнування архітектурної пам’ятки. «Пріоритетом є забезпечення водонепроникності собору», – розповів головний архітектор реставрації Філіп Вільнев.

Фахівці повідомляють, що на реставрацію доведеться витратити близько шести років. Пожежа спровокував частковий обвал стелі собору Паризької Богоматері. Архітектори підозрюють, що грози можуть спровокувати подальші руйнування.

Нагадаємо, в інтернеті опублікували список відомих пам’яток, які загинули через пожежі.

Водяні лілії — відома картина Клода Моне, яка постраждала не скільки раз страждала через вогню і отримала містичну славу.

Майже відразу після того, як полотно було закінчено, загорілася майстерня самого художника. Картина не постраждала і пізніше прикрашала кабаре на Монмартрі, але недовго — через кілька тижнів воно згоріло дотла.

Після пожежі картина була придбана колекціонером Отто Шмидцем. Через рік у його будинку спалахнула така пожежа, що від будови залишилася лише одна стіна — та сама, на якій висів сумно відомий шедевр.

Після страшного випадку твір мистецтва купив Музей сучасного мистецтва в Нью-Йорку в п’ятдесятих роках. І там очікувано також почалася пожежа. Після цього спалаху врятувати картину не вдалося.

Московський манеж стояв у Москві на протязі двох століть. Його побудували в 1812 році за унікальним проектом іспанського інженера Августина Бетанкура. І в двадцять першому столітті тут розгорілася пожежа. Так як московський манеж був дерев’яним, він спалахнув як сірник. Пожежу було площею в два кілометри. Від пам’ятки залишилися тільки стіни.

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Технології

Собор Паризької Богоматері був найдавнішим католицьким храмом на території столиці Франції. Однак п’ять днів тому він загорівся. Причину того, що сталося тільки належить встановити, але, згідно з попередньою версією, загорілися дерев’яні будівельні ліси навколо церкви (в соборі йшли реставраційні роботи). Під час пожежі впав дах, шпиль і годинник, горіли несучі конструкції і ліва башта, але повне обвалення будівлі вдалося запобігти.

Нотр-дам був погашений лише вранці командою з чотирьохсот пожежників. Двоє з них разом з одним з поліцейських сильно постраждали. З острова Сіте, на якому знаходиться НотрДам, були ліквідовані всі люди.

На щастя, частина храм вдалося врятувати і головна визначна пам’ятка Собору Паризької Богоматері — терновий вінець Ісуса Христа — не постраждала.

Раніше Hyser писав про те, що в Соборі Паризької Богоматері велика пожежа.

Також Hyser повідомляв, що пожежа в соборі Паризької Богоматері загасили.

Нагадаємо, що слідом за Нотр-дам де Парі в Єрусалимі на Храмовій горі спалахнула пожежа.