Лікарі назвали каші, які можуть нашкодити здоров’ю

Дієтолог Ольга Усенко розповіла, які каші бажано вживати при правильному харчуванні.

Деякі з них краще замінити аналогами або є дуже рідко, передають Акценти.

Про це повідомляє сама дієтолог на своїй сторінці в Instagram

За словами дієтолога, ніж зерно цілісним, тим меншим обробкам і измельчениям піддавалося і тим нижче швидкість його засвоєння, а значить корисніше для організму.

Експерт назвала каші, які потрібно обмежити при правильному і здоровому підході до свого раціону. До них відноситься білий рис, кукурудзяна каша, вівсянка швидкого приготування, саго, манна каша, пшоняна каша, а також кус кус дрібний.

Дієтолог пропонує звернути увагу на цільні зерна, які варяться мінімум 20 хвилин і відмовитися від круп, які можна запарити і з’їсти через 10 хвилин.

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Технології

Варто вживати булгур великий, зелену гречку і звичайну, нешліфований рис, рис дикий, кіноа, кус кус не подрібнений, вівсянку цілісну або плющенную, перловку і ячну кашу.

Нагадаємо, що вчені оприлюднили список корисних фруктових кісточок, які можна і слід вживати в їжу поряд з плодами. Містяться в кісточках винограду речовини роблять серцево-судинну систему більш міцною, омолоджують мозкові клітини, покращують зовнішні покриви шкіри, роблячи їх гладкими і пружними.

Корисними насінням також має ківі, апельсина, граната, гарбуза, яблук. Окремо варто виділити оливки і абрикоси, їх кісточки дуже корисні, але перед вживанням потрібно очистити їх від захисної шкаралупи.

Нагадаємо, що вчені дізналися, чому людям подобається шкідлива їжа.

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