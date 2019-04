Люди в Москве дрались за бесплатные бургеры

В Москве в одном из ресторанов сети KFC устроили акцию с бесплатными бургерами, однако посетители не только не оценили щедрость, но еще и подрались за угощение.

Об этом сообщает Обозреватель.

Соответствующее видео очевидцы выложили в сети.

На кадрах видно, что в заведении образовалась настоящая давка. Люди кричали и толкались, прорываясь к бесплатной еде.

Видео вызвало негативную реакцию у пользователей.

Сегодня в Москве в KFC какое-то безумие. Люди просто готовы драться за бесплатные бургеры.

