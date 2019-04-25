«Були готові до захисту Криму»: радник Зеленського зробив гучну заяву про війну з Росією

Збройні сили України були готові протистояти російській агресії у 2014 році під час окупації Криму і Донбасу.

Таку заяву зробив радник майбутнього президента України Володимира Зеленського з питань безпеки і оборони Іван Апаршин в ефірі телеканалу ZIK.

Він вважає дивними і неправдивими заяви про те, що українська армія не була готова відстоювати свої землі. Також Апаршин заявив, що чинна влада або свідомо вводить в оману громадськість, або користується інформацією недобросовісних радників.

«У 2014 році, я можу зараз по пам’яті сказати, збройні сили були готові до захисту території. Були обмежено готові деякі фрагменти, були не готові деякі фрагменти. Слухайте, а чому сьогодні начальник Генерального штабу Муженко, він же 5 років вже там, він же в той час був заступником начальника Генерального штабу, минуло 5 років. Пан Муженко в інтерв’ю вже каже: «ЗСУ в період агресії Криму були готові до захисту Криму». 5 років пройшло, змінилася ситуація? Я пам’ятаю ті цифри, я пам’ятаю чітко, ті цифри були по лінії Генерального штабу. Ми мали інформацію по кожному підрозділу. По системі забезпечення, системи пунктів управління, про її готовність», — сказав Апаршин.

«Я сьогодні готовий довести, що у нас було дуже мало часу для прийняття відповідних рішень. Якби мені сьогодні дали можливість, то перше питання, яке я задав в той час верховному головнокомандувачу: «Скажіть будь ласка, коли вам доповіли, що ситуація настільки погана, ви підписали директиву? Ви віддали директиву ВСУ? Ви ж верховний головнокомандувач. Ви ж, як президент приймаєте рішення у вигляді указів і розпоряджень. А як верховний головнокомандувач — у вигляді директив і наказів. Покажіть мені хоча б один наказ, який ви віддали у той час військовим? Покажіть мені його, я хочу побачити його. А далі покажіть мені, як на цю директиву або наказ відреагували війська і сили?» Я хочу все це побачити», — додав він.

Також Апаршин запевнив, що Зеленський рішуче налаштований вирішити питання світу на Донбасі, і в разі пропозиції від президента він готовий зайняти посаду міністра оборони.