Суд заарештував документи з багатомільйонним крадіжок на будівництві казарм в Одеській області

Військова прокуратура домоглася арешту документів з багатомільйонним крадіжок на будівництві казарм в Одеській області.

На базі військової частини у Подільському було виведено на рахунок фірм-прокладок 12.9 мільйонів гривень. При цьому сама казарма побудована не була.

Сам тендер був оформлений чиновниками Південного управління капітального будівництва з компанією “Укрпромстрой”. За даними слідства, співробітники міністерства знали про фіктивність підприємства і домовилися про відкат.

Тепер їм загрожує до 5 років позбавлення волі за ч. 2 ст. 367 “Службова недбалість”.

Нагадаємо, слідство встановило, що посадові особи Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, зловживаючи службовим становищем, провели свідомо сфальсифіковані тендери з 20 фіктивними компаніями. За договором вони повинні були побудувати казарми поліпшеного типу у військових містах Подільського, Чорноморського, Дачного, Білгорода-Дністровського Одеської області та декількох – у Миколаївській і Кропивницкой області. 20 договорів підрядів були оформлені за максимально завищеними цінами, ще 11 – лише з одним претендентом на контракт.

Схема махінації скрізь одна: суми розбивалися по мільйону гривень і з певною періодичністю переводилися на рахунки фірм-прокладок.